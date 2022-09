Postići dogovor u najkraćem roku zbog prljave igre DPS

PODGORICA – Predsednik Ujedinjene Crne Gore, članice stare-nove parlamentarne većine, Goran Danilović pozvao je stranke na dogovor o mandataru i novom skupštinskom rukovodstvu u najkraćem roku, zbog, kako je naveo, moguće „prljave igre“ DPS-a i Mila Đukanovića, što bi Crnu Goru uvelo u najgoru političku krizu.

“Čak da to i uradimo i da do kraja sedmice objavimo dogovor možemo računati na nedopustivu i prljavu igru DPS-a i Mila Đukanovića lično. Bilo bi to uvođenje Crne Gore u najgoru političku krizu u poslednjih nekoliko godina, pa i decenija“, kaže Danilović.

Upozorio je da je Đukanović spreman da ne da mandat onome iza koga bi stala većina od najmanje 41 poslanika.

Danilović ističe da je Đukanović spreman da, kao i u slučaju izbora vlade Dritana Abazović, da mandat nekome na osnovu uverenja da postoji većina, a ne na osnovu većine od 41 poslaničkog glasa.

“Zato nam treba brza akcija i efikasan dogovor. Nažalost, ne možemo računati na principijelno i demokratsko ponašanje međunarodnih adresa u Crnoj Gori, jer su geopolitičke igre odavno postale važnije našim partnerima sa Zapada nego demokratski principi o kojima nas neprekidno edukuju duže od tri decenije”, naveo je Danilović.

Dodao je da Ujedinjena Crna Gora pozdravlja odluku Alekse Bečića da se odrekne prava i kandidature na jednu od dve državne funkcije u novoj raspodeli – mesto premijera ili predsednika Skupštine.

Ujedinjena će, dodao je, podržati svako rešenje i personalni izbor iza kojega stanu subjekti sa najvećim brojem mandata iz pobedničke većine od avgusta 2020.

(Tanjug)

