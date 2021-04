Poštu odali predstavnici naroda žrtava logora u Jasenovcu

ZAGREB – U Spomen parku Jasenovac, kod spomenika Kameni cvet, venac su danas odvojeno od predstavnika vlasti položili predstavnici naroda žrtava i antifašista.

U delegaciji su bili saborski zastupnik i predsednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac, predsednik koordinacije Jevrejskih opština u Hrvatskoj Ognjen Kraus, saborski zastupnik i predstavnik Saveza Roma ‘Kali Sara’ Veljko Kajtazi, kao i predsednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.

Pre ove „kolone“ počast je u Jasenovcu odao predsednik Zoran Milanović, koji je nakon toga u izjavi novinarima prozvao predsednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Habulina, rekavši da ga je Plenković ucenio i da zato nije bio u njegovoj delegaciji, iako je Protokolom bilo predviđeno.

Habulin je negirao da ga je Plenković ucenio i dodao da mora da ima „most“ prema svakome.

“Niko me nije ucenio. Ko, šta misli i način na koji to izgovori neću komentarisati, ali ono što želim da kažem je da je u toku jedan proces, a to je razgovor s vladom, premijerom o statusu antifašističkih boraca“, rekao je Habulin novinarima u Jasenovcu.

Njega, dodao je, pre svega zanima statust antifašističkih boraca, a tu, kazao je, i je i status prostora u kojem je Savez od 1953. godine.

U odgovor Habulina se umešao i Pupovac, rekavši:

“Mi smo odlučili da vas zamolimo da ne napadate druga Habulina, sva pitanja koja ste njemu postavili, trebalio je da postavite nekom drugom, onome ko vam je dao povod za ta pitanja”, rekao je kratko Pupovac, preneli su hrvatski mediji.

Predsednik Antifašističke lige RH Zoran Pusić rekao je da se zna zašto danas nije bilo jedne kolone.

“Tolerisanje nekakvih notornih ustaških sindroma poput ‘za dom spremni’ je nešto što se ne radi o hrvatskoj prošlosti, nego sadašnjosti i budućnosti. I to je bio razlog zbog čega nije bilo jedne kolone. Naravno, nikome to nije bilo drago. Ali, ja mislim da je to važno pitanje za Hrvatsku”, kazao je Pusić.

(Tanjug)

