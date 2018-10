Potop u Italiji: Stravične posledice nevremena, šestoro mrtvih (foto, video)

Broj poginulih usled jakih vetrova i poplava širom Italije porastao je na šest, javili su lokalni mediji. Poplave su prouzrokovale rast nivoa vode za više od 156 centimetara, što je najviši nivo još od decembra 2008. godine.

Dve osobe su poginule kada je drvo palo na automobil u kome su se nalazili na putu južno od Rima, saopštio je Crveni krst.

U mestu Teračina nedaleko od Rima jedna osoba je poginula a druga zadobila teške povrede kada je drvo palo na automobil u pokretu, dok je jedan mladić izgubio život

U gradu San Nikola la Strada, nedaleko od Napulja, kada je na njega pao bor dok je prolazio.

U Savoni je na putu za bolnicu preminula žena koju je teško povredio predmet koji je nosio vetar, a menadžer jednog turskog sajta nestao je nakon što je nevreme razbilo jedrilicu u kojoj se nalazio.

U Milanu su povređene dve osobe kada su na njih pale grane drveta, dok je u Rimu jedno palo stablo oštetilo automobil,a usled porasta nivoa vode poplavljene su tri četvrtine Venecije, preneo je „Indipendent“.

Kako se navodi, u šest regiona u Italiji proglašen je crveni meteoalarm zbog vetrova i obilnih kiša, a najugroženiji su Lombardija, Veneto, Ligurija i Abruco, gde jačina vetra dostiže 100 kilometara na sat.

Oluja je naterala zvaničnike da zatvore glavna turistička mesta u Rimu, uključujući čuveni Koloseum i Rimski forum, a zatvoren je i drevni rimski grad Pompeja, jugoistočno od Napulja. U mnogim gradovima, uključujući i Rim i Napulj, obustavljena je školska nastava.

