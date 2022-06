Pozivi Kijeva da ga Zapad naoruža do zuba kontraproduktivni

JEREVAN – Kijev je dužan da prestane da odugovlači proces izvoza ukrajinskog žita, a pozivi Zapadu da ga „naoruža do zuba“ su kontraproduktivni, izjavio je danas ruski ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov.

On je nakon susreta sa jermenskim kolegom Araratom Mirzojanom u Jerevanu istakao da je ruska vojska spremna da osigura bezbedne koridore za sve teretne brodove koji čekaju da isplove iz crnomorskih luka, ali pod uslovom da Ukrajinci uklone mine iz priobalskog pojasa koji je pod njihovom kontrolom.

„Smatram da je vrlo pozitivno to što naše turske kolege pokušavaju da ubede Kijev da prestane da odugovlači taj proces. Nadam se da će Ukrajinci postati svesni da nema alternative za rešavanje tog pitanja upravo na osnovi koja je jasna, razumna i objektivna“, rekao je Lavrov, prenosi Sputnjik.

Šef ruske diplomatije je dodao da se nada da će Kijev prestati da traži izlaz iz situacije tako što zahteva od Zapada da ga „naoruža do zuba“, uključujući isporuke protivbrodovskih sistema kojima, kako govore ukrajinski zvaničnici, nameravaju da deluju protiv brodova Crnomorske flote Rusije.

Prema rečima Lavrova, neophodno je odustati od takve retorike i od „podgrevanja strasti u medijskom prostoru“ i umesto toga se baviti konkretnim delima.

„To što Zapad podstiče militarističko raspoloženje Kijeva ničemu dobrom ne vodi“, ocenio je Lavrov.

(Tanjug)

