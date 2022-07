Poznatom grčkom reditelju 12 godina zatvora zbog silovanja

ATINA – Istaknuti grčki glumac i pozorišni reditelj Dimitris Lignadis, koji je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog silovanja dvojice maloletnih muškaraca, pušten je danas na slobodu do okončanja žalbenog postupka.

Odluka o oslobađanju Lignadisa (57) dočekana je uzvicima negodovanja i neverice velikog broja ljudi koji su prisustvovali suđenju u Atini, prenosi AP.

Predsedavajući sudskog veća morao je da pozove policiju da ogorčene građane izvede iz sudnice, a optuženi Lignadis je izveden iz zgrade suda na sporedni izlaz.

Sud je zabranio Lignadisu da napušta zemlju, on mora da se javlja najbližoj policijskoj stanici svakog prvog i 10. u mesecu i dužan je da do 29. jula uplati kauciju od 30.000 evra.

Žalbeni proces bi mogao da potraje jer je grčki pravosudni sistem poznat po sporosti i kašnjenjima.

Lignadisov advokat Aleksis Kougias predočio je sudskom veću da bi do okončanja celog procesa mogle da prođu tri do četiri godine i zato je pozvao troje sudija i četiri porotnika da njegovom klijentu „ne unište život“ i puste ga na slobodu do okončanja žalbenog postupka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.