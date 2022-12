PR zvanično krši Vašingtonski sporazum, odgovor BG večeras posle sednice vlade

KELEBIJA/TOMPA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Priština danas podnošenjem zahteva za članstvo u EU i zvanično prekršiti Vašingtonski sporazum, a da će se odgovor Beograda tim povodom biti poznat večeras posle sednice vlade.

„Danas i zvanično oni krše Vašingtonski sporazum, a na sve to odgvorićemo večeras posle sednice vlade na koju sam pozvan, i oko naših zahteva vezanih za Rezoluciju 1244 UN ali i za povlačenje priznanja mnogih zemalja. Dobićete precizan odgovor“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje povodom podnošenja zahteva Pirštine za članstvo u EU kao i kada će Srbija objaviti koje zemlje su povukle priznanje tzv Kosova.

Na pitanje da li ima pomaka u situaciji na KiM Vučić je rekao da je juče razgovarao sa evropskim i američkim predstavnicima i da postoje neke ideje.

„Da li ćemo uspeti videćemo. Situacija je komplikovana ali daćemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost“, poručio je Vučić.

On je istakao da to što rade neke zemlje EU predstavlja kršenje člana 49 Ugovora o EU, jer je uslov za traženje članstva u EU da budete evropska država.

„Ne znam po kom kriterijumu se to gleda da li je neko država ili ne. Da li to misli jedna, makar i najveća članica EU, da li to misle sve ili je to po članstvu u UN. Na sve smo to naučili. Moraćemo da se borimo koliko je moguće i čuvamo naše državne i nacionalne interese“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.