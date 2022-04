Prajs: Ukrajina pobeđuje na bojnom polju

VAŠINGTON – Portparol Stejt departmenta Ned Prajs ocenio je danas da „Ukrajina pobeđuje na bojnom polju“ i da će to biti „strateški poraz Rusije“.

U intervjuu za Bi-Bi-Si (BBC), Prajs je rekao da nije iznenađen ukrajinskim vojnim uspesima jer se Ukrajinci, kako je rekao „bore odlučno, uporno“ i uz ogromnu vojnu pomoć koju su obezbedile SAD i 30-ak zemalja iz celog sveta.

„Ovo će biti pobeda Ukrajine. To će biti strateški poraz Rusije. U to smo uvereni, bez obzira na to kada će se to dogoditi“, rekao je Prajs.

Na pitanje da li su SAD posvećene slanju teškog ofanzivnog oružja Ukrajini kako bi se potisnule ruske snage, Prajs je odgovorio da Vašington pruža pomoć kakva je potrebna za „novu vrstu bitke“.

„Juče smo najavili još jednu tranšu bezbednosne pomoći u vrednosti od 800 miliona dolara. Pružamo im upravo ono što im je potrebno za ovu novu vrstu bitke, bitku koja će se voditi na istoku u Donbasu i na jugu Ukrajine. Uvereni smo da će uz našu kontinuiranu podršku i odlučnost i upornost, Ukrajinci izaći kao pobednici“, rekao je Prajs.

(Tanjug)

