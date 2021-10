Predsednik Austrije: „Ovo je kriza vlade, ali ne i države“

BEČ – Predsednik Austrije Aleksander van der Belen obratio se večeras građanima povodom istrage tužilaštva o proneveri i mitu, kojom je obuhvaćen i kancelar Sebastija Kurc, ističući da se radi o krizi vlade, a ne krizi države.

„Ovo što vidimo je kriza vlade, ali ne i državna kriza. Država i njena administarcija funkcionišu, i to se vidi. Osnove pravne države su netaknute, podela vlasti funkcioniše, a to se pokazalo i poslednjih dana i tako će biti i ubuduće“, objasnio je on.

Van der Belen je podsetio da će se uvek građanima obratiti u teškim vremenima i transparentno ih informisati o situaciji.

Građanima je rekao da su u sredu ujutro svi u zemlji bili svedoci neuobičajenog događaja.

„Sprovedeni su pretresi, a tako i kabineta kancelara. Tužilaštvo vodi istragu i protiv kancelara. Radi se o teškim optužbama – proneveri i mitu. Zadatak je pravosuđa da se istraže sve sumnje. Ne znamo da li će ova istraga voditi ka podizanju optužnice i do tada vlada pretpostavka nevinosti“, objasnio je predsednik Austrije.

Van der Belen je kazao da se vidi nešto što nije dobro po demokratiju, a čuje se i ton nepoštovanja prema osobama i institucijama.

„Ja imam drugačija očekivanja od politički odgovornih ljudi. Svaka osoba je nevina dok ne bude osuđena“, poručio je on.

Van der Belen je istakao da istovremeno građani imaju pravo na vladu koja funkcioniše.

„Nalazimo se pred teškim zadacima, kao što je savladavanje pandemije, usvajanje budžetskih smernica za borbu protiv klimatskih promena. Delotvornost vlade je sada dovedena u pitanje“, kazao je on.

Preneo je da je obavio razgovor sa parlamentarnim strankama, kako bi dobio sliku o stanju i poverenju koje vlada ili ne vlada među njima.

„U ovoj fazi je važno da sve osobe najpre pomisle na državu, a partijski interesi moraju biti potisnuti. Austrija ne može sebi priuštiti egoizme. Apelujem na sve stranke posebno sada da ne razmišljaju o tome šta mogu kratkočno da izvuku u svoju korist, već o tome šta je potrebno Austriji“, podvukao je on.

Ukazao je da su za utorak opozicione stranke najavile podnošenje zahteva za glasanje o poverenju vladi.

„Poslanici će razmotriti i doneti odluku kako će ići dalje u zemlji. Sazvana je vanredna sednica, a parlament zastupa vas. Očekujem da će poslanici delovati u vašem interesu, da donesu isprabne odluke. Šta će doneti naredni dani ne može se sada reći, i to je predmet razgovora među partijama. Kao predsednik neću davati javne savete, ali moram da se brinem o tome da uvek postoji stabilna vlada, i to ću činiti i dalje. Paziću da delotvornost i integritet svih institucija budu osigurani. Paziću svim raspoloživim sredstvima i obećavam da ću narendih dana uvek gledati na celinu, pre svega dobrobit naše domovine, da se osnove suživota poštuju i da zemlja ostane u ravnoteži“, poručio je on.

Van der Belen je istakao da se sigurno neće desiti da Republika bude izbačena iz ravnoteže.

(Tanjug)

