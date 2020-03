Predsednik Avganistana odbija da pusti zatvorene talibane

KABUL – Avganistanski predsednik Ašraf Gani danas je odbio zahtev talibana za oslobađanje 5.000 zatvorenika kao preduslov za njihove pregovore s avganistanskom vladom i civilnim vlastima, što je bilo uključeno u američko-talibanski sporazum potpisan juče.

Njegove reči stižu u vreme kad se vide sve teškoće s kojima će se američki pregovarači sresti u nastojanju da usmere avganistanske vlasti i talibane prema pregovorima, ocenjuju zapadni diplomati.

„Avganistanska vlada nije preuzela obvezu da oslobodi 5.000 talibanskih zatvorenika“, kazao je Gani novinarima u Kabulu, javio je Rojters.

U Kataru je juče potpisan sporazum o početku postupka koji bi trebalo da rezultira političkim rešenjem kojim bi bio okončan najduži američki vojni angažman.

Prema američko-talibanskom sporazumu, trebalo bi ubrzano raditi na oslobađanju ratnih i političkih zatvorenika kao meri izgradnje poverenja uz koordinaciju i saglasnost obe strane u Avganistanu.

Sporazum predviđa da do 10. marta na slobodu bude pušteno do 5.000 zatvorenih talibana u zamenu za do 1.000 Avganistanaca.

O tom pitanju Gani je odgovorio: „Odluka nije na američkim vlastima, one samo posreduju“.

Sporazum su u subotu u Dohi potpisali američki posebni izaslanik Zalmaj Kalilzad i politički vođa talibana mula Abdul Gani Baradar, uz prisustvo američkog državnog sekretara Majka Pompea.

(Tanjug)