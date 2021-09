Predsednik Duterte kandidovao se drugi put za predsednika

MANILA – Filipinski predsednik Rodrigo Duterte prihvatio je danas nominaciju svoje stranke da se kandiduje za predsednika na izborima koji treba da se održe sledeće godine, napredujući na taj način sa planom koji su njegovi protivnici ocenili kao pokušaj da zadrži moć.

Predsedniku Duterteu ustavom je zabranjeno da se kandiduje za drugi predsednički mandat, a njegov interes je da postane potpredsednik, što je tradicionalno u ovoj zemlji ceremonijalna uloga, ali je ta odluka izazvala optužbe njegovih kritičara, kako on želi da ostane na vlasti da bi sprečio moguće pravne radnje protiv njega u zemlji ili u inostranstvu, prenosi agencija Rojters.

Kako je naveo Duterte, njegovu odluku da se ponovo kandiduje na predsedničkim izborima je vodila ljubav prema zemlji.

„To je zaista zato što želim da vidim kontinuitet svojih napora, iako možda nisam ja taj koji daje smernice, možda bih mogao da pomognem“, rekao je Duterte.

On je dugo vremena želeo da ga nasledi njegov pomoćnik i aktuelni senator Kristofer Bong Go, ali Go je odbio predsedničku nominaciju stranke.

„Moje srce i um su usredsređeni na služenje ljudima“, rekao je Go.

Kako se navodi, nije odmah bilo jasno da li stranka ima drugi izbor pre roka za registraciju kandidata sledećeg meseca.

Ranije u sredu, senator Panfilo Lakson, bivši šef policije, prvi se izjasnio o kandidaturi za predsedničke izbore.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.