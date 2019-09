Predsednik iznenadio ponašanjem: Prvo selfi, onda obraćanje (foto)

Pred početak svog prvog obraćanja pred Generalnom skupštinom UN, predsednik Salvadora (38) Najib Bukele zatražio je od publike da sačeka sekund kako bi, na iznenađenje mnogih, izvadio svoj mobilni telefon i napravio selfi.

„Verujte mi, mnogo više ljudi videće ovaj selfi nego što će čuti ovaj govor“, rekao je Bukele uoči govora, pozvavši Ujedinjene nacije da uhvate korak s vremenom i svetske lidere da se više povežu s mladima svojih zemalja.

Kako prenosi Hina, bivši gradonačelnik grada San Salvadora, često koristi društvene mreže.

On je u govoru svoju pobedu na izborima pripisao ovladavanju platformama kao što je Fejsbuk lajv, dodajući da njegovi politički suparnici ne shvataju potpuno značaj društvenih mreža.

Njegovom obraćanju u GS prisustvovali su Bukeleova supruga koja je dovela i ćerkicu Lejlu, što su mediji takođe zabeležili.

First lady and baby Layla of El Salvador at #UNGA as her papá @nayibbukele addresses the General Assembly. pic.twitter.com/sQXybcg4t5

— United Nations Photo (@UN_Photo) September 26, 2019