Predsednik Litvanije pozvao NATO da ne „zvecka oružjem“

VILJNUS – Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda izjavio je danas da nije neophodno da NATO „zvecka oružjem“ i ocenio da kolektivnu bezbednost treba da obezbedi pre svega diplomatija.

„Litvanija je spremna da pomogne Ukrajini svim mogućim sredstvima… NATO kao organizacija pre svega mora da brine o kolektivnoj i regionalnoj bezbednosti. I to ne mora da se radi zveckanjem oružjem“, rekao je Nauseda, prenosi RIA Novosti.

On je ocenio da danas treba da govore diplomate i to vrlo jasno i razumljivo, pošto druga strana to sluša i u zavisnosti od toga pravi svoje planove.

Litvanija je članica NATO.

Zbog situacije oko Ukrajine došlo je do ozbiljne krize u odnosima Zapada i Rusije. Zapad optužuje Rusiju da priprema napada na Ukrajinu, što Moskva kategorički odbacuje.

(Tanjug)

