Predsednik Tunisa uveo policijski čas do 27 avgusta

TUNIS – Predsednik Tunisa Kais Said doneo je večeras odluku o zabrani kretanja ljudi i vozila od 19 časova do 6 sati ujutru, koja stupa na snagu danas, a trajaće do 27. avgusta.

Kako je saopšteno iz predsedništva Tunisa na Fejsbuku, biće dozvoljeno kretanje samo u za hitne zdravstvene slučajeve i noćne radnike.

Uredba uključuje i zabranu kretanja između gradova u Tunisu i po isteku policijskog časa, osim kada je reč o ispunjavanju osnovnih potreba, i o hitnim zdravstvenim slučajevima, preneo je Rojters.

Said je zabranio i okupljanje više od tri osobe na cestama i trgovima.

On je takođe u videu poručio onima koji njegove najnovije odluke opisuju kao državni udar da „obnove ustavne lekcije“.

Naglasio je da su njegove odluke u skladu s članom 80. Ustava Tunisa.

Predsednik Tunisa smenio je premijera Hišama Mešišija i zamrznuo parlamentarne aktivnosti, nakon nasilnih protesta zbog naglog porasta broja novozaraženih kovidom-19 i ekonomske situacije.

Demonstranti koji su se u nedelju sukobili sa policijom, slavili su na ulicama glavnog grada Tunisa, nakon što je kasno sinoć objavljena odluka predsednika.

(Tanjug)

