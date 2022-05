Predsednik: Znači li to da i Erdogan radi za Putina

SLAVONSKI BROD – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas u Slavonskom Brodu da ostaje pri stavovima u vezi sa NATO i upitao da li to što je Turska protiv ulaska Finske i Švedske u ovaj savez znači da i njegov turski kolega Redžep Tajip Erdogan radi za ruskog predsednika Vladimira Putina, za šta njega optužuju.

„Turska ima problem sa Švedskom. Mi nemamo, imamo problem preko Save, i to ozbiljan. Turska se bori za svoje interese. Turci reaguju tek sada, to je zanimljivo, jer do sada nko s njima nije razgovarao“, rekao je Milanović.

Istakao je da mu nije žao što je Turska reagovala jer to, kako kaže, Hrvatsku stavlja u drugi plan.

Optužio je HDZ da je talac svog šefa, premijera Andreja Plenković i još dve-tri osobe.

Za Plenkovića je rekao da „pikira“ jedan ili dva posla u Briselu, ali ono što on „pikira“, kaže, ne može da dobije ako pisne.

„Kad nisi slobodan od želja i ambicije, radiš protiv naroda. Želim da zaštitim Hrvate u BiH od bezobraznog zuluma“, rekao je Milanović i dodao da je član Predsedništva BiH Željko Komšić juče vređao Hrvate.

Upitao je šta to Hrvatskoj preti da se jasno, glasno i muški zauzme za svoje sunarodnike u BiH.

„Vreme odluke se bliži. Ja ovo ne radim radi sebe. Želim da čujem jasnu poruku od predstavnika Hrvata u BiH vide li oni u ovome što ja radim nešto korisno ili da ja prestanem“, naveo je Milanović, koji u Slavonskom Brodu učestvuje na svečanoj sednici Gradskog veća povodom Dana Grada.

Milanović će nakon toga posetiti Petrinju, gde će učestvovati na svečanom ispraćaju 37. hrvatskog kontingenta u NATO-ovu operaciju KFOR-a na Kosovu, preneli su hrvatski mediji.

„Kada se veliki tuku, mali se odmiču od stola. Mala nacija kao što je naša mora gledati svoje interese i biti svesna šta želi i kako će to da ostvari“, rekao je Milanović.

Rekao je i da Hrvati treba da budu nacija koja mora da zna šta treba i kada je nacionalni interes ugrožen delovati svim sredstvima.

Rekao je i da su interesi Hrvatske EU fondovi i da se treba boriti za svaki evro koji je na raspolaganju.

(Tanjug)

