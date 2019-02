Prekinut sastanak Trampa i Kima, nema dogovora

Samit predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i severnokorejskog lidera Kim Džong Una se završio ranije nego što je planirano. Predsedničke kolone vozila dvojice lidera napustile su hotel u kome su održani pregovori.

Ranije je portparolka Bele kuće Sara Sanders saopštila novinarima da je došlo do promene u rasporedu samita, ali nije komentarisala razlog.

​Takođe nije poznato ni da li će se potpisati zajednički dokument. Takođe, Trampova konferencija za štampu biće održana dva sata pre nego što je planirano.

Kim returns to Melia after the summit is abruptly stopped. #TrumpKimSummit #HanoiSummit pic.twitter.com/jDVyJLA3k3

