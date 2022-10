Premijer: Milanović bi mogao na skup koji organizuje Rusija

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković zadovoljan je organizacijom parlamentarnog samita Krimske platforme u Zagrebu, a za izostanak predsednika Zorana Milanovića rekao je da ne zna na kom skupu bi on mogao da učestvuje osim ako ga organizuje Rusija.

Plenković je to rekao nakon sinoć održanog sastanka šireg Predsedništva HDZ-a komentarišući Milanovićeve izjave o samitu Krimske platforme i predsednici Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi.

„Mislim da ste svesni koliko je za odvažnu, ispravnu i moralnu spoljnu politiku kakvu vodi Vlada Republike Hrvatske, ovakav događaj koji smo organizovali bitan koristan i dobar. Ove teme, je li neko otišao u Makarsku, to nije predmet moga interesa. To neka on objašnjava“, rekao je Plenković.

Milanović je dan uoči samita boravio u Makarskoj, gde je u izjavi novinarima ponovio da se protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, jer bi to značilo dovođenja rata u zemlju, kao i da ne zna da li je pozvan na samit Krimske platforme.

Rekao je da je iz Ambasade SAD dobio poziv da se sastane sa američkom zvaničnicom Nensi Pelosi, ali je, kaže, taj poziv stigao kasno.

Primetio je i da za dve sedmice više ništa neće biti isto i da, posle izbora u SAD kada pobede republikanci, Pelosi neće više biti na funkciji na kojoj je sada.

„Valjda se tu vidi ko šta govori proteklih godina. Ne znam na koji će on skup ići, možda da ga Rusija organizuje. Gospođa Pelosi nije gubila vreme na nebitne, a ni mi nismo“, rekao je Plenković, preneo je HRT.

Osvrnuo se i na juče održani samit Krimske platforme i dodao da se pokazalo da je konzistentna podrška Hrvatske Ukrajini dobila, kako je kazao, simboličnu težinu suorganizacijom ovoga događaja.

„Hrvatska je međunarodno relevantna, profilisana i pozicionirana na pravoj strani istorije i morala. Biti uz Ukrajinu znači napraviti pravi izbor, napraviti izbor solidarnosti“, rekao je Plenković.

Istakao je da je to razlikovanje prava na slobodu, teritorijalni integritet od napada, osvajanja, ubistava, proganjanja, okupiranja teritorija, lažnih referenduma i lažnih aneksija tuđih teritorija.

„Hrvatska je sa ovim skupom dokazala da je uvažena i respektirana i da daje doprinos na najbolji mogući način“, rekao je Plenković.

(Tanjug)

