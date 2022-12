Premijer: Milanović je „putinofil“, vodi HR u izolaciju

ZAGREB 20. decembra (Tanjug) – Hrvatski premijer Andrej Plenković odgovorio je na današnje prozivke predsednika Zorana Milanovića, nazvao ga je „putinofilom“, koji Hrvatsku vodi u izolaciju i da je u zemlji se bilo mnogo bolje dok je šef države boravio u Čileu.

Komentarišući izjavu Milanovića da Hrvatskoj nedostaje naoružanje, Plenković je rekao:

“Stvari su jasne da ne mogu biti jasnije. Hrvatska je normalno disala dok se on nije vratio iz Čilea i počeo zagađivati javni prostor, ponovno je to isti repertoar od Udbe pa na dalje. Milanović je putinofil, čovek koji je kazao da ne želi da Hrvatska učestvuje u EU misiji pomoći Ukrajini i to je sada jasno i ovim političkim patuljcima koji nisu bili za. Izveli smo i njih i njega van. Pravi se da nije predsednik zemlje koja je u EU. Ponaša se kao da bi Hrvatska trebalo da bude nesvrstana, vodi nas u spoljnopolitičku izolaciju“

Podsetio je da su “u mandatu ministra odbrane Maria Banožića kupljeni borbeni avioni Rafali“.

“Rešeno je pitanje borbenih oklopnih vozila Bradley, nabavlja se protivvazdušna odbrane. Mi ćemo kupiti još crnih jastrebova, Black Hawk, da bi se on mogao još dodatno vozati tim helikopterima u vreme nekih izleta. Hrvatska vojska nikada više nije ulagala nego u vreme našeg mandata”, tvrdi Plenković.

Premijer smatra da kada bi se sledili stavovi Milanovića, Hrvatska ne bi ušla ni u Šengen, ni u evrozonu, ne bi, kaže, pomagali Ukrajini i ne bi osudili agresiju.

“To je jedna neodgovorna, neozbiljna i izolacionistička politika te izrazito putinofilska. To je politika koju bi trebalo Hrvatsku da dovede u položaj da baš mi budemo ti koji će imati najviše sluha za Putinov režim”, naveo je Plenković, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.