Premijer: Neću da podnesem ostavku, glasajte o nepoverenju

PODGORICA – Crnogorski premijer Dritan Abazović komentarisao je diskusije u parlamentu i poručio da neće podneti ostavku, jer će se ionako večeras glasati o (ne)poverenju njegovoj vladi.

Poručio je i da ako neko hoće nakon toga da većinu formira sa DPS-om ne zovu njegovu Uru.

„Večeras imamo mogućnost da glasamo za inicijativu DPS i da ne glasamo, a imamo i sličnu inicijativu za 2. septembar. Ako večeras padne vlada sretno bilo, konstituisaće se nova“, rekao je premijer.

Na primedbe da je ćutao o Bemaksu i švercu cigareta do sada, rekao je da to nije tačno i da je procesuirao sva saznanja koja je imao i do kojih je došao.

„I u prethodnoj vladi kada sam bio zadužen za sektor bezbednosti, tada je i počela borba protiv šverca cigareta, a zašto nije počela pre 30 godina, ne znam“, rekao je i dodao:

„Šverc, organizovani šverc preko Luke Bar je stao, razbijen je u paranparčad i to je to“, poručio je.

Abazović smatra da DPS ne bi ni podnosio inicijativu o nepoverenju da prethodno nije obezbedio većinu za njen prolaz.

Konstatovao je da je cilj svake krize da skriveno učini vidljivim.

„Ostaje još jedan politički cilj koji niko ne može da ostvari sam – da Crna Gora uđe u EU. Ali s ovakvom politikom nacionalizma, ekstremizma, finansijskog uticaja nekih struktura na politička kretanja, s ovakvim sujetama – taj naš put umnogome je otežan i teško ostvariv“, rekao je premijer.

Govoreći o tome zašto je predmet svih napada, Abazović je rekao da je to zato što ne mogu da ga, kako je rekao, gurnu u film niti jedne strane.

„Niti sam zelenaš niti belaš, niti četnik niti partizan, niti ustaša niti balija, niti komita niti litijaš. Ja sam građanin Crne Gore, koji pokušava da se bori za jednaka prava svih. Zbog toga smetam“, naveo je Abazović.

(Tanjug)

