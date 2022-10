Premijer negira: Rusima nije nuđen transport motora preko HR

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković negirao je danas navode da je Rusima nuđena isporuka motora za helikoptere preko Hrvatske.

„To nije moguće“, rekao je Plenković.

Na pitanje o zaključcima u izveštaju bezbednosne agencije da nema dokaza da Rusi finansiraju opoziciju, Plenković je upitao „ko je uopšte izjavio da opoziciju nekko plaća“.

„Jesam li ja ikad rekao da iko ikoga plaća? Ono što je jako važno, to se videlo pre tri dana, imate situaciju gde je deo opozicije, deo institucija peva ruski narativ. Pa nije to nešto što ne možete da pročitate, to vidite, to se stalno događa. A ne znači to da neko nekoga plaća“, rekao je premijer novinarima u Koprivnici, preneli su hrvatski mediji.

Ako, kazao je, imate opoziciju koja se do 24. februara protivila deklaraciji sabora o Ukrajini, a onda je usledilo prosvetljenje i ođednom su bili za deklaraciju.

Rekao je i da ga ne zanima šta SOA misli o onome što on govori, jer, kako je rekao, donosi političke sudove.

(Tanjug)

