Premijer: Sve se svodi na saradnju HDZ i SDS S-a

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković komentarisao je privođenje muškaraca u Zadru koji su ga vređali na društvenim mrežama i konstatovao da se sve svodi na saradnju HDZ i SDS S-a Milorada Pupovca.

Plenković je u otvorenom delu sednice vlade rekao da je policija Zadru postupala bez bilo kakvih političkih pritisaka i privela na informativni razgovor neke ljude koji su izražavali svoje stavove, po mnogim mišljenjima i pretnje, na drustvenim mrežama.

„Postupanje policije nema veze s bilo kakvim nalogom s bilo kog političkog nivoa. Ono što je jasno, čak i nakon ovog kulturnog poziva na kavu ljudima o kojima se radi, iz njihovih izjava u medijima, moram to sad reći jer to je jedan od razloga i konteksta govora mrženje, sve se na kraju svodi na saradnju HDZ-a i SDŠ-a“, rekao je premijer.

Plenković kaže da većina internetskog govora mržnje nije spontano, simpatično, slobodarsko izražavanje mišlenja o tome kakav je ko, već je sve zasnovano na jednoj konstantnoj mržnji koja se bazira na onim flsokulama koje, kako je rekao, slušamo u saboru o hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji, o saradnji Plenkovića i Pupovca.

„Sve je to pravi, istinski izbor zašto to slušamo i zašto ljudi u toj dobi i na temelju kojih informamcija i kojeg kruga informacija s kojima su stalno i konitinurirano izloženi donose takve zaključke. To je suština takve rasprave i suština razloga o čemu se tu celo vreme radi. Meni je to dobro poznato. Važno je da oni koji to komentarišu uđu u srž zašto se to događa”, rekao je Plenković, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

