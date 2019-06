Prese: EU I Zapadni Balkan – vreme za novi početak

BEČ – Politika proširenja je u ćorsokaku, piše bečki dnevnik Prese navodeći da bi alternativa mogla da bude formiranje Balkanske unije po uzoru na EU.

Ako u tome uspeju, zemlje regiona mogle bi zajedno da pristupe EU, dodaje list.

Reč je, navodi se, o predlogu da se odnos EU i Zapadnog Balkana iznova definiše.

EU se, ističe list, pravi kao da namerava da primi zemlje Zapadnog Balkana, a one kao da žele da pristupe, po uzoru na period realnog socijalizma, kada se kao vic prepričavalo da su se komunistički planeri privrede pretvarali da plaćaju radnike, a radnici se pretvarali da rade.

Međutim, situacija nije ni u jednoj zemlji za šalu, pošto su prisutni nezaposlenost, odliv stanovništva, cinična upotreba istorije kao politički instrument, piše bečki dnevnik, ukazujući da iako balkanske zemlje stvaraju privid da će jednog dana pristupiti EU, to, međutim, nije sprečilo da stanje na tom području danas bude opasno, kao nikada od kraja ratova.

Stoga Prese ocenjuje da je politika širenja EU doživela, po tom pitanju, neuspeh.

Sada se pruža prilika za drastičnu političku odluku, i EU bi mogla, nakon izbora za Evropski parlament, sa novim rukovodstvom, povući ručnu, pošto većina građana nije zainteresovana za prijem jako siromašnih i institucionalno preopterećenih članica, te u potpunosti odustati od namere da zemlje regiona učini spremnim za prijem.

Takva politika, podvlači Prese, bila bi istorijska greška.

Upozorenja prema kojima bi onda Kina, Rusija i Turska između sebe podelile region dobila bi brzu potvrdu, ali za političkom stabilnošću Kremel, kao ni Komunističk partija Kine, ili turske autokrate nisu zainteresovane, te bi kraj tenzija među balkanskim narodima bio nezamisliv, ukazuje list.

Podvlači da se EU ne može ponašati po sistemu „daleko od očiju, daleko od srca“, jer se radi o problemu na samoj granici Unije.

„Zbog toga bi bio potreban predlog za novi odnos EU i Zapadnog Balkana. I to ponudom: vi izgradite u roku od deset godina Zapadnobalkansku uniju po identičnom uzoru EU – ukidanjem granica, zajedničkim tržištem sa četiri osnovne slobode, zajedničkom energetskom politikom, zajedničkom politikom u telekomunikacijama, saobraćaju, sve to zajedno sa građanskim pravima“, navodi Prese.

Radi se, kažu, o stvarnoj primeni prava EU, kao što to inače svi kandidati kažu da žele da učine.

„MI, EU, podržavamo vas sa pet puta više novca nego do sada kroz pristupnu pomoć. To bi bilo onda 60 milijardi evra. Toliko novca Unija, inače, godišnje daje na podsticaje svoje poljoprivrede. I kada sve to uspete primićemo va sve zajedno, umesto po aktuelno fingiranom regata sistemu, koji skriva opasnost da, na primer Srbija nakon pristupa blokira prijem Albanije, ili slično“, ističe bečki dnevnik.

Naglašava da bi se to mglo nazvati „Novim Šumanovim planom“, jer je izjava šefa francuske diplomatije Roberta Šumana iz 1950. aktuelna za današnje političke zadatke na Zapadnom Balkanu.

„Evropa se ne može jednim udarcem uspostaviti I nije samo jednostavno ujedinjavanje. Nastaje kroz konkretne činjenice“, podseća list na Šumanove reči.

Najzad, list ističe da to nema nikakve veze sa ponovnim uspotavljanjem konačno neuspele Jugoslavije.

Radi se pre svega o tome da se hrabrom civilnom društvu da ovlašćenje da svoje političare natera na solidarnost da konačno Zapadni Balkan učine evropskim, zaključuje Prese.

(Tanjug)