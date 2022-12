Presuda nekadašnjem komandantu tzv. OVK Mustafi 16. decembra

HAG – Specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu zakazala su izricanje prvostepene presude nekadašnjem komandantu tzv. OVK Saljihu Mustafi za petak, 16. decembar.

Izricanje presude zakazano je za 9.00 časova, navodi se na sajtu Specijalizovanih veća.

Ovo će biti druga presuda tog suda, pred kojim se sudi nekadašnjim pripadnicima OVK zbog ratnih zločina nad Srbima, Albancima, Romima i drugim.

Tužilac je u završnoj reči rekao sudu da bi Mustafa trebalo da bude osuđen na 10 godina zatvora za proizvoljno pritvaranje, 20 godina zatvora za okrutno postupanje, 25 godina zatvora zbog mučenja i 33 godine zatvora za ubistvo.

Mustafa je optužen za zločine nad albanskim civilima nelolojalnim OVK, izvršenim tokom aprila 1999 godine u logoru na imanju u selu Zlaš.

On je negirao krivicu, a ispitani svedoci su svedočili protiv njega tvrdeći da je on bio glavni u tom logoru gde su ljudi mučeni i prebijani skoro svaki dan i držani u štalama.

Nalazi se u haškom pritvoru od septembra 2020. godine, a na pojavljivanju pred sudom negirao je krivicu po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva.

Mustafa se tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici tzv. OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U četiri tačke optužnice optužen je za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo u kojoj se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Jedan zatvorenik je ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999. godine, navodi se u optužnici.

(Tanjug)

