Prijem u Vili Gorica povodom Dana nezavisnosti

PODGORICA – Predsednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić priredio je večeras zajedno sa predsednikom Skupštine Aleksom Bečićem svečani prijem u Podgorici povodom Dana nezavisnosti.

Premijer Krivokapić poručio je na prijemu u Vili Gorica da je period od obnove nezavisnosti do konačne promene vlasti, obeleležio znak jednakosti između nezavisnosti i privatnosti, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

„Nezavisnost je morala rezultirati većim zajedništvom, integracijom svih njenih građana, harmonijom, brigom jednih za druge, negovanjem iskonskih vrednosti naših predaka, jačanjem građanske svesti, istinskom demokratijom, jasnom vizijom, prosvećenjem svih nas, blagostanjem, socijalnom pravdom, primenom zakona bez selektivnosti, poštovanjem političkih suparnika i izdizanjem političke kulture. A šta smo imali na đelu? Permanentne podele, koje su stvarale jedino neizvesnost u tome da li ćemo preživeti, da li ćemo očuvati mir, stalno ugrožavan jačanjem demagoškog nacionalizma, dok je istinska briga za Crnu Goru i njene građane ostajala kao nedokučiva kategorija. Time je stvorena crnogorska stvarnost, koja je do smjene vlasti bila okrenuta ka prošlosti i izmišljenim neprijateljima“, kazao je Krivokapić.

Predsjednik Vlade saopštio je da je takav ambijent nametnut kao politička vizija u kojoj su isti akteri menjali ideološke matrice.

“A nas zastrašivali potencijalno gorim stanjem uz uvek jasan scenario: Zavadi, pa vladaj. Dok su nas tako obmanjivali, sebe su velikodušno nagrađivali, ostavljajući nam stvarnost u kojoj su njihova budućnost i kleptokratija u direktnoj korelaciji. Mi, ostali, u očekivanju gore budućnosti, sadašnjost smo prihvatali kao podnošljivu mogućnost preživljavanja i to, najčešće, samo na nivou zadovoljenja elementarnih egzistencijalnih potreba. U odsustvu političke vizije i dugoročnog planiranja, sve je bilo bazirano na navodnoj potrebi za očuvanjem nacije, za očuvanje pozicija i sadašnjosti bez jasno projektovane budućnosti“, kazao je premijer Krivokapić.

Premijer je kazao da su godine nakon obnove nezavisnosti prošle u razvodnjavanju i negaciji društvenih normi, u eroziji moralnih vrednosti, hipokriziji.

„Mi danas stvaramo državu okrenutu ka svim građanima. To je ona floskula koja u našim životima mora biti vrlo jasna: građanski orijentisan sistem. Do sada to nije bilo na delu“, kazao je, pored ostalog, premijer Krivokapić.

Predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Becic, istakao je da proslava Dana nezavisnosti ne sme biti ničija privilegija.

“Državu ne čini jedan čovek, jedna grupa ili pola stanovništva, državu čine svi njeni građani, bez obzira na to koju opciju su zaokružili pre 15 godina na referendumu. Crna Gora se voli samo ako se voli cela”, porucio je Bečić, preneo je portal CdM.

Naglašavanje nacionalizama i njihovo predstavljanje kao patriotizma, kako je kazao Bečić, podriva nezavisnost i državnost.

Pozvao je sve građane, bez izuzetka da se sutra raduju.

“Crna Gora može biti uspešna samo kao instuticionalno moćna, ekonomski stabilna, pravno sigurna, moralno obnovljena i građanski jaka. To su najsnažniji temelji njene vjecnosti. Gradanski koncept je koncept bez alternative, koncept kojem jedino verujem i za koji se svim srcem borim”, porucio je Becic.

Predsednik Crne Gore Milo Đukanovic, nije, kako navodi CdM, bio u prilici da prisustvuje dogadaju, a poslao je telegram u kojem je čestitao Dan nezavisnosti.

(Tanjug)

