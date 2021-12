Primena Sporazuma o radnim dozvolama verovatno od 1. januara

TIRANA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jutros da će sporazum o jedinstvenim radnim dozvolama među zemljama u okviru incijative Otvoreni Balkan verovatno poceti da se primenju od 1. januara iduće godine i da je ostalo da se završe samo neka tehnička pitanja.

On je za RTS iz Tirane rekao da će zato danas biti donete odluke oko uvezivanja elektronskih i drugih šitema.

Na pitanje sta je urađeno i koliko je promenjeno od prethodnog sastanka Otvorenog Balkana u Beogradu u novembru Vučić je rekao da se mnogo promenilo i da su svi timovi donosili odluke brzo i efikasno.

„MI smo sinoć razgovarali i sa gospodinom (Dimitrom)

Kovačevskim koji je predviđen za novog premijera Severne Mekedonije, i on je posvecen u potunosti otovrenom Balkanu i nastavicemo to da radimo. Sa mnogo vere i energije ovo radimo jer znamo da ćemo tako da olakšamo našim građanima“.

Vučih je rekao da su sinoć razgovarali i sa nekim albanskim biznismenima koji hoće da ulažu novac u Srbiju i da otvaraju riblje restorane po Srbiji.

Veoma su ljudi srećni što u tome mogu da ucestvuju , rekao je Vucić i naveo da je veliki broj i srpskih biznismena zainteresovan za albansko trziste i za ulaganje.

„Ponosan sam, što mogu da im pomognem, a voleo bih da nam se pridruze svi ostali. Za nas bi bilo strašno važno da to bude BiH, naravno i za Crnu Goru i prištinski deo. Posebno za BiH jer ćemo danas razgovarati kako kroz elektronsko uvezivanje da se otvare popusti za građane Otvorenog Balkana.

Ako za građane iz Skoplja imate popust kako je moguce da nemate za građane BiH, upitao je Vučih.

Na pitanje da je Otvoreni Balkna otvoren i za Sarajevo, Podgoricu i Prištinu kakav je smisao ako od njih nema odgovora, Vučić je rekao da je to njihov izbor.

„Naše je uvek da pozivamo, ali mi se ne zaustavljamo i nismo nezadovoljni sobom. Toliko verujemo u ovo sto radimo i znamo da će doneti toliko dobroga građanima i Severne Makedonije i Albanije i Srbije, sa tolikom energije i uverenja to radimo,

da je moje pitanje kako će neko u BiH ili Crnoj Gori da objasni zašto njihovi građani plaćaju nešto skuplje nego građani iz Velesa, Valone…, ili Srbije.

„Oni su mislili da je to neka politicka igra a sada kada budemo imali koristi i benefita to će biti drugačije“, rekao je Vučić i dodao da se mora razgovarati i o uvezivanju energetskih kapaciteta, jer smo suiviše mali.

„Mi to moramo da radimo u budućnsti ako hoćemo da opstanemo, ali to ne menja nasu posvećenost evropskom putu. Srbija je jedina u regionu otvorila 4 poglavlja u regionu, ne radujem se tome, voleo bih da su dai i Severnoj Makedoniji i Albaniji, ali to nije učinjeno iz političkih razloga, i verujem da imamo odličnu budućniost što se ovoga tiče.

Na pitanje da li se nadaju podršci sa strane i nemačke vlade, Atlanskog saveta…, Vučić je rekao da inicijativa može da opstane i bez te podrške, ali da je Atlanski savet vazan jer podržava ovu ideju i pomogao je da se uspešno meandrira, jer nisu svi bili jednako odlučni povodom ove ideje.

„Danas nas to ne brine jer sami donosimo odluke“, zaključio je Vučih.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.