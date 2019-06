Princ Čarls govorio 90 minuta Trampu o klimatskim promenama

LONDON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas u Londonu kako veruje da klimatske promene „idu u oba smera“, nakon 90-minutne diskusije s britanskim princom Čarlsom.

Princ Čarls je s Trampom proveo 75 minuta duže nego što je planirano, pokušavajući da ubedi aemričkog predsednika u opasnosti od globalnog zagrevanja, ali je on i dalje insistirao da su SAD „čiste“ i okrivio druge zemlju za krizu.

„Verujem da je došlo do promene vremena i mislim da se ono menja u oba smera“, rekao je Tramp u „Dobro jutro, Britanijo“ ITV-a , prenosi BBC.

On je potvrdio da deli prinčevu želju za „dobrom klimom“, ali je okrivio druge zemlje za povećanje zagađenja, iako je baš on stavio van snage mnoge američke zakone o klimatskim promenama uprkos upozorenjima svojih agencija.

Tramp je rekao i da je njegov sastanak s princom Čarlsom prvobitno trebao da traje samo 15 minuta.

„Tokom razgovora, uglavnom je govorio on i zaista je dobro upoznat s klimatskim promenama i mislim da je to odlično“, rekao je američki predsednik o princu Čarlsu u televizijskom programu i dodao: „On želi da obezbedi da buduće generacije imaju dobru klimu nasuprot vremenskim katastrofama, i ja se sa tim slažem“.

Međutim, Tramp je još jednom okrivio druge zemlje, pre svega Kinu, Indiju i Rusiju, za pogoršanje kvaliteta vazduha i vode, dok tvrdi da SAD imaju jednu od „najčistijih klima koje postoje“.

Na pitanje novinara da li prihvata naučne tvrdnje o klimatskim promenama, on je rekao: „Verujem da postoji promena vremena, i mislim da se menja u oba smera. Ne zaboravite, to se nekada zvalo globalno zagrevanje, pa to nije bilo odgovarajuće, a onda se zvalo klimatske promene. Sada se zapravo zove ekstremno vreme, jer sa ekstremnim vremenskim uslovima ne možete da pogrešite“.

Američki pedsednik je na kraju rekao da ga je ganulo „kakvu posvećenost“ prema sudbini budućih generacija ima princ Čarls, ali da nije promenio svoje mišljenje o klimatskim problemima, navodi BBC.

