Princ Hari: Tvrdnje da sam se hvalio ubistvom 25 talibana su opasna laž

LONDON – Britanski princ Hari rekao je da su tvrdnje da se u tek objavljenim memoarima hvalio ubistvom 25 talibanskih boraca dok je bio na dužnosti u Avganistanu „opasna laž“, objavio je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Hari je, u izjavi za američku televiziju, optužio novinare da su njegove reči izvukli iz konteksta, navodeći da je spinovanje ugrozilo njegovu porodicu.

Princ Hari je istakao da je želeo da smanji broj samoubistava veterana, da bude iskren o vlastitom iskustvu u Avganistanu i da veteranima da prostor da podele svoja iskustva „bez ikakvog stida“.

U memoarima, princ Hari prvi put otkriva da je ubio 25 neprijateljskih boraca tokom služenja u britanskim jedinicima u oblasti Helmand u Avganistanu.

„Nije to statistika koja me čini ponosnim, ali me nije ni sramota“, rekao je princ Hari.

„Zapravo, ne možete da povredite ljude ako ih vidite kao ljude. To su bile šahovske figure koje treba skloniti sa table, loši momci koje treba eliminisati pre nego što ubiju dobre momke“, napisao je Hari.

Princa su kritikovali pojedini bivši britanski vojni zvaničnici zbog navoda o ubistvima u memoarima, navodeći da je pogrešno nazivati talibane „neljudskim bićima“ i „šahovskim figurama“.

Harijevi memoari su objavljeni 10. januara i postali su najbrže prodavana knjiga van oblasti beleteristike svih vremena u Velikoj Britaniji.

Otkupljeno je oko 400.000 primeraka memoara, iako su mnogi odlomci procurili u štampu pre zvaničnog objavljivanja.

(Tanjug)

