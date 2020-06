Prinston uklanja ime Vudroa Vilsona iz naziva fakulteta

Američki univerzitet Prinston je objavio plan da ukloni ime nekadašnjeg predsednika SAD Vudroa Vilsona iz imena svog fakulteta za javnu politiku zbog njegovih segregacionističkih stavova, i tako promenio odluku donetu pre četiri godine.

Predsednik Prinstona Kristofer Ajsgruber u pismu danas upućenom tom fakultetu naveo je da je upravni odbor zaključio da „rasistička gledišta i politike čine Vudroa Vilsona nepodobnim da se škola i dalje zove po njemu“.

Ajsgruber je naveo da je upravni odbor u aprilu 2016. odlučio da napravi neke promene da bi univerzitet postao „inkluzivniji i iskreniji u vezi svoje istorije“, ali i da zadrži Vilsonovo ime. Na to pitanje su se vratili u svetlu dešavanja koja su usledila nakon policijskog ubistva Džordža Flojda i drugih Afroamerikanaca.

Vudro Vilson je bio guverner države Nju Džersi od 1911. do 1913, a potom predsednik SAD od 1913. do 1921. Podržavao je segregaciju i uveo je u nekoliko federalnih službi koje do tada nisu bile rasno podeljene. Takodje, zabranio je upisivanje crnih studenata na Prinston dok je bio predsednik univerziteta i pohvalno govorio o Kju Kluks Klanu.

Ranije ove nedelje, univerzitet Monmaut u Nju Džersiju je obrisao Vilsonovo ime sa jedne od svojih glavnih zgrada, pozivajući se na pokušaje da se povećaju raznolikost i inkluzivnost. Načelnik školskog okruga Kamden je najavio da će srednja škola Vudro Vilson biti preimenovana.

„Vilsonov rasizam je bio značajan i imao je krupne posledice čak i po standardima njegovog vremena“, rekao je Ajsgruber.

Upravni odbor je naveo da je „izuzetan korak“ preduzet jer Vilsonovo ime nije prikladno „za školu čiji profesori, studenti i diplomci moraju biti bezrezervno posvećeni borbi protiv pošati rasizma u svim njegovim formama“.

Navedeno je da će se fakultet od sada zvati Škola javnih i medjunarodnih poslova. Prinston je već imao u planu da zatvori Vilson koledž i povuče njegovo ime kada se otvore dva koledža koja su trenutno u izgradnji. Medjutim, ime će odmah biti promenjeno u Prvi koledž (First College).

Ajsgruber je naveo da zaključci odbora „nekima mogu delovati prestrogo“ pošto je Vilson imao veliku ulogu u „obnovi Prinstona i njegove transformacije iz uspavanog koledža u veliki istraživački univerzitet“, a da je zatim postao predsednik i dobio Nobelovu nagradu za mir.

Prema njegovim rečima, deo problema je i to što je Prinston odavao počast Vilsonu uprkos njegovim gledištima, a možda čak i ne znajući ih. „Prinston je deo Amerike koja je prečesto zanemarivala, ignorisala ili pravdala rasizam, omogućavajući opstanak sistema koji diskriminiše crnce“, naveo je Ajsgruber.

(Beta)

