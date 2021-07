Prinudno sletanje američkog „crnog jastreba“ na trg u Bukureštu (video)

Helikopter američke vojske morao je prinudno da sleti na trg Šarla de Gola u Bukureštu gde je oborio nekoliko bandera.

Hard landing of a #USAirForce , #BlackHawk helicopter on a central boulevard in #Bucharest , #Romania . No victims pic.twitter.com/WUnBtmtREj

Rumunsko vazduhoplovstvo je zbog incidenta sa „crnim jastrebom“ otkazalo za danas planirane probe povodom Dana avijacije, koji će biti održan 20. jula

Helikopter, koji je planiran za svečanost, naglo je počeo da gubi na visini, a pilot je bio prinuđen da sleti na jednu od glavnih gradskih ulica – Bulevar avijatičara kod trga Šarl de Gol.

Prilikom sletanja, helikopter je direktno oštetio jedan kombi i oborio nekoliko bandera za uličnu rasvetu, a jedna od njih pala je parkirani automobil.

Black Hawk helicopter down in Bucharest, Romania. They were flying in formation. The Black Hawk started losing altitude and landed in Charles de Gaulle square, knocking down two light post.#helicopter #blackhawk #down #romania #bucharest #emergency #landing pic.twitter.com/ymVhhhxvW3

