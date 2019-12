Procureo snimak: Makron, Džonson i Trudo ismevaju Trampa (video)

Novi snimak koji je procureo u javnost pokazuje kako čelnici nekih od najvažnijih američkih saveznica ogovaraju i ismejavaju Donalda Trampa.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs

— ian bremmer (@ianbremmer) December 4, 2019