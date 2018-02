Prodali bismo S-400 Amerikancima – ako bi oni to želeli

Rusija bi mogla da proda sisteme za protivvazdušnu odbranu S-400 Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko bi američka strana bila zainteresovana, bezbednost Rusije time ne bi bila ugrožena, izjavio je u intervjuu za „Vašington post“ izvršni direktor ruske korporacije „Rosteh“ Sergej Čemezov.

„S-400 nije ofanzivni sistem, to je odbrambeni sistem. Možemo da ga prodamo Amerikancima ako to žele. Tako da zaista nema problema sa strateškog stanovišta“, istakao je Čemezov.

Upitan za razlog za prodaju ovog sistema Turskoj (članici NATO-a), direktor „Rosteha“ odgovorio je da smatra da prodaja S-400 članici NATO-a nije ugrozila bezbednost Rusije.

„Naprotiv, ako zemlja može da obezbeđuje svoj vazdušni prostor, osećaće se bezbednije. A oni koji bi mogli da napadnu ovu zemlju, razmisliće dvaput“, objasnio je Čemezov.

On je dodao da su ovakvi sistemi u velikoj potražnji u mnogim zemljama i da Rusija ima mnogo porudžbina.

Krajem decembra, Rusija i Turska potpisale su ugovor o kreditu za isporuku ruskih sistema S-400 Turskoj. Dve strane su se dogovorile o isporuci sistema u septembru. Oružane snage Rusije koriste sisteme S-400 od 2007. godine.

Komentarišući obnovljenu američku nuklearnu doktrinu, Čemezov je rekao da bi ona mogla da dovede do nove trke u naoružanju.

Govoreći o pravcu rusko-američkih odnosa uopšte, Čemezov je naglasio da bi skoro uspostavljanje normalnih odnosa između dve države bilo povoljno za ceo svet.

„Što su bliži odnosi Rusije i Amerike, više će oružja biti smanjeno — pre svega nuklearnog. Ali šta vidimo sada? SAD usvajaju novi program. To neće dovesti do poboljšanja situacije u svetu“, objasnio je on.

„To će dovesti do nove trke o naoružanju, jer mi moramo da radimo isto ono što Amerikanci rade“, dodao je Čemezov.

On nije preterano optimističan u vezi sa sporazumom START III (sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja), zaključenim između Moskve i Vašingtona.

„Dok se ne ustanove poverljivi odnosi, kako možemo da razgovaramo o daljim pregovorima o smanjenju oružja“, zaključio je Čemezov.

(Sputnjik)