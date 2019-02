Pronađena olupina aviona Emilijana Sale

Privatni istražitelji locirali su na dnu Lamanša olupinu aviona, koji je nestao iznad Lamanša 21. januara, a u kom se nalazio i fudbaler Emilijano Sala.

Wreckage from plane which disappeared with Cardiff City's Emiliano Sala and pilot on board found in English Channel https://t.co/U5eqGobaY5

Ovu vest je na Tviteru objavio Dejvid Merns koji predvodi privatnu potragu za avionom.

„Olupina aviona u kom se nalazio Emilijano Sala i kojim je pilotirao Dejvid Ibotson locirana je u ranim jutarnjim satima“, napisao je Merns.

On je dodao da je policija obavestila porodice, preneo je AP.

Britanski istražitelji za avio nesreće su krajem januara saopštili da su pronađena dva jastuka sa sedišta koji najverovatnije potiču iz aviona u kome se nalazio agrentinski fudbaler Emiliano Sala.

To je bio prvi trag otkada je avion nestao iznad Lamanša 21. januara na letu iz Francuske u Vels, preneo je AP.

The team searching for the plane carrying missing Premier League footballer Emiliano Sala say they have located the light aircraft

Read more about this breaking story here: https://t.co/tkLs5NGsRh pic.twitter.com/L5R7Fny3io

— Sky News (@SkyNews) February 3, 2019