Pronađeno raskomadano telo tinejdžera, osveta zbog droge? (foto)

Tinejdžer Kina Mulredi-Wudsa porodica poslednji put je videla u nedelju oko 18 sati u gradu Drogeda, udaljenom 50 kilometara od Dublina. Nakon 24 sata, porodica 17-godišnjaka je nazvala policiju jer nisu znali gde je. Na društvenim mrežama pokrenuli su potragu za svojim sinom i bratom koji im se nije javljao.

Keane Mulready-Woods: Human remains found in sports bag confirmed as those of missing teenhttps://t.co/P0WJRNCc2n pic.twitter.com/ie9AHs0nYM

— Andym (@Andym6769) January 16, 2020