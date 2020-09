Prva fotografija Navaljnog nakon izlaska iz kome, poručio: Vraćam se u Rusiju

View this post on Instagram

Privet, эto Navalьnыĭ. Skučaю po vam 😍. Я vse eщë počti ničego ne umeю, no vot včera smog celыĭ denь dыšatь sam. Voobщe sam. Nikakoĭ postoronneĭ pomoщi, daže prosteĭšiĭ ventilь v gorle ne ispolьzoval. Očenь ponravilosь. Udivitelьnыĭ, nedoocenënnыĭ mnogimi process. Rekomenduю