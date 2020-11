Prvi sastanak Saveta bezbednosti UN o Etiopiji završen bez zajedničke izjave

Savet bezbednosti UN održao je večeras svoj prvi sastanak o ratu u pokrajini Tigraj u Etiopiji, odakle je više od 40.000 ljudi pobeglo u susedni Sudan, ali sastanak je završen bez zajedničke izjave.

„Južna Afrika je tražila vreme da bi njeni izaslanici mogli da se konsultuju i prenesu taj slučaj Afričkoj uniji. A (zajednička) izjava (Saveta bezbednosti) bi mogla da iskomplikuje situaciju“, rekao je jedan afrički diplomata pod uslovom da mu se ne obavi ime.

„Evropljani su izrazili zabrinutost, osudili etničko nasilje i zatražili zaštitu civila“, rekao je evropski diplomata, pod istim uslovom.

Upitan o kolebanjima koja izgleda da dominiraju Savetom bezbednosti u vezi sa sukobom u Tigraju, portparol UN Stefan Dižarik naglasio je da je Afrička unija već na čelu međunarodnih napora u vezi s Etiopijom, i da je generalni sekretar podržao taj pristup.

Popodne je generalni skretar UN, Antonio Gutereš, ponovo izrazio zabrinutost zbog moguće vojne ofanzive na glavni grad Tigraja, Mekele. On je „pozvao lidere Etiopije da učine sve što je moguće kako bi zaštitili civile, poštovali ljudska prava i osigurali humanitarni pristup“ stanovništvu, navodi se u saopštenju.

Medjunarodna organizacija „Hjuman rajts voč“ je pozvala UN da istraže kršenje ljudskih prava i diskriminaciji etničkih grupa u Etiopiji, kao i to što je ona svoje pripadnike mirovnih snaga UN koji su iz Tigraja, opozovala iz misije „plavih šlemova“ u Južnom Sudanu.

Sastanak Saveta bezbednosti UN, virtuelan i bez prisustva javnosti, trajao je svega osamdesetak minuta. Na zahtev evropskih članica Saveta – Belgije, Nemačke, Francuske, Estonije, Velike Britanije, kao i Sjedinjenih Država, sazvan je pošto su ga ranije danas otkazale njihove afričke kolege iako su to tražile u ponedeljak.

„Neophodno je dati više vremena regionalnim naporima“, rekao je afrički diplomata za AFP pod uslovom anonimnosti o tom povlačenju Južne Afrike, sada predsedavajuće Afričkom unijom, Nigera, Tunisa i Sent Vincenta i Grenadina – četiri nestalne članice Saveta bezbednosti.

Pokazujući nestrpljenje, Evropljani su danas nametnuli održavanje sastanka, prvog od početka rata u Etiopiji pre skoro tri nedelje.

„Afričke zemlje kažu: ‘afrička rešenja za afričke probleme’. To moramo poštovati, ali do određene mere“, rekao je evropski diplomata pod uslovom anonimnosti. „U nekom trenutku moramo to (etiopski slučaj) staviti na dnevni red, čak i ako se to ne sviđa Afrikancima“, dodao je on.

Afrička unija je u petak saopštila da je za posredovanje u Etiopiji imenovano troje bivših predsednika: Joakim Čisano (Mozambik), Elen Džonson-Sirlif (Liberija) i Kgalema Motlante (Južna Afrika).

(Beta)

