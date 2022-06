Prvi veliki kineski bespilotni teretni avion uspešnoobavio prvi let

Prvi veliki kineski bespilotni teretnjak uspešno je obavio prvi let.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), bespilotni teretnjak T500 prvi je veliki bespilotni teretnjak koji je proizveden u skladu sa zahtevima kineske regulative o civilnom vazduhoplovstvu (CCAR).

Prvi let uspešno je završen u subotu u gradu Đingmenu u centralnoj kineskoj provinciji Hubei, saopštila je Kineska avio-industrijska korporacija (AVIC) dodajući da je let trajao 27 minuta, od 6.18 do 6.45.

TP500, navodi AVIC, može da nosi standardni teret od 500 kilograma i da transportuje teret do 500 kilometara udaljenosti.

(Beta)

