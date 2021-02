Prvo suđenje pred sudom za zločine OVK biće Saljihu Mustafi

HAG – Prvo suđenje pred Specijlaizovanim većima Kosova u Hagu biće suđenje nekadašnjem komadantu tzv. OVK Saljihu Mustafi, optuženom za ratne zločine u selu Zlaš na Kosovu i Mehohiji 1999. godine, a početak može da se očekuje najkasnije u julu ove godine.

Naime, sudija za prethodni postupak je odredio 30. april 2021, kao datum kada planira da spise predmeta protiv Mustafe preda pretresnom panelu (tročlanom sudskom veću) koji će mu suditi.

Takođe je utvrdio i datume za niz drugih procesnih obaveza tužilaštva i odbrane, a 5. statusnu konferenciju u ovom slučaju zakazao je za 5. mart.

Iako je Specijalizovano tužilaštvo tražilo da suđenje Mustafi počne već u martu, odbrana je zagovarala da to ne bude pre jula, istovremeno nagoveštavajući da će se Mustafa od optužbi prvenstveno braniti alibijem.

Alibi je sredstvo odbrane kojim dokazuje da u vreme izvršenja krivičnog dela optuženi uopšte nije bio na lokaciji izvršenja krivičnog dela u dato vreme, odnosno da je bio na drugom mestu.

Prema pravilima postupka tog suda, u koje je Tanjug imao uvid, nakon što pretresni panel dobije od sudije spise predmeta, zakazaće konferenciju za pripremu suđenja, na kojoj će sa tužilaštvom, odbranom i eventualnim zastupnikom žrtava utvrditi koje podneske zahteva da mu dostave pre početka suđenja.

Takvi podnesci se rešavaju pre početka suđenja osim ukoliko panel, s opravdanim razlogom, ne odluči da odloži odluku, navodi se u Pravilniku o postupku i dokazima tog suda.

Inače, tužilaštvo je 15. februara sudiji podnelo svoj takozvani predpretresni podnesak – koji opredeljuje dokaze koje će koristiti za dokazivanje svake pojedine optužbe, protiv Mustafe kao i listu svedoka i dokaza.

Ovi dokumenti su za sada nejavni.

Mustafa je uhapšen 24. septembra 2020. godine na Kosovu i izručen Hagu istog dana, gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje.

Optužnicom se tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U optužnici protiv Mustafe se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Dalje se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999.

Tereti se u četiri tačke za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

On je na statusnoj konferencij krajem oktobra 2020. godine negirao po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova.

(Tanjug)

