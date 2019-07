Pucale zgrade i putevi: Zemljotres u južnoj Kaliforniji, najjači u 20 godina (video)

Snažan zemljotres jačine 6,6 stepeni, najsnažniji u poslednjih 20 godina, pogodio je juče južnu Kaliforniju i delove susedne države Nevade.

Potres se dogodio u blizini grada Ridžkresta, na oko 320 kilometara severoistočno od Los Anđelesa, saopštio je Američki seizmološki zavod, prenosi Rojters.

HAPPENING NOW: Live coverage after magnitude-6.4 earthquake shakes Southern California. https://t.co/qaVVFfTbHX

AP navodi da je više ljudi u tom gradu od 28.000 stanovnika povređeno, kao i da je vatra zahvatila dve kuće i rastinje u okolini grada.

Predsednik Donald Tramp saopštio je da je obavešten o zemljotresu i rekao da „izgleda da je sve pod potpunom kontrolom“.

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha

— Zomo (@zomo_abd) July 4, 2019