Pucnjava u američkom tržnom centru, više ljudi ranjeno (video)

Pucnjava se dogodila u tržnom centru u američkoj državi Viskonsin. Policija je blokirala tržni centar u gradu Vavatosa kod Milvokija i poručila posetiocima da se sakriju jer je napadač još unutra.

Here’s what it looks like here at Mayfair Mall, large police presence and K-9s are here too @CBS58 pic.twitter.com/UrktgcZODR

Veliki broj policajaca stigao je pred tržni centar Mejfer mol. Policiji je prijavljena pucnjava, a na lice mesta je stigla i hitna pomoć, prenosi RT.

There are easily more than a dozen squads here, police outside of Macy’s entrance with long guns @CBS58 pic.twitter.com/9xWUpNgPi7

Gradonačelnik Vavatose Denis Mekbrajd saopštio je da je više ljudi ranjeno.

Police are actively investigating an incident at Mayfair Mall. The mall is currently closed. Please use alternate…

​Kako su izvestili lokalni mediji, primećeno je da je dvoje ljudi odvezeno kolima hitne pomoći, dok se pominje da broj ranjenih može biti pet ili više.

Žena koja se nalazila unutar tržnog centra rekla je televiziji WISN da je čula između osam i 12 pucnjeva, dok je drugi svedok ispričao kako je video decu koja beže iz zgrade.

Milvoki džurnal sentinel preneo je kako je jedan od policajaca prijavio preko radio veze da nema mrtvih. Taj lokalni medij objavio je takođe da je više osoba ranjeno.

I just talked with one woman who says she has three nieces in the mall. She knows they are okay, but has not been able to communicate them in awhile. Police are now letting people leave the mall pic.twitter.com/imfZiBsHQc

— Brittany Lewis (@brittlewisnews) November 20, 2020