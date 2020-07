Pucnjava u Čikagu, povređeno 14 osoba (video)

U pucnjavi koja se noćas dogodila ispred jedne pogrebne kapele u Čikagu ranjeno je 14 osoba koje su prevezene u bolnicu. Zbog porasta kriminala gradonačelnik Čikaga najavio saradnju sa federalnim agentima.

14 People were just wounded in a mass shooting outside a funeral in Chicago’s South Side. Witnesses described it as a ‘War Zone’. And Mayor Lori Lightfoot just banished all federal law enforcement. It’s really anything to “own trump” pic.twitter.com/UwOrEjHs4L

Četrnaest osoba povređeno je u pucnjavi u blizini pogrebne kapele, potvrdili su policijski zvaničnici.

Hitna pomoć prevezla je 14 teško povređenih osoba u obližnju bolnicu. Na njih je pucano iz vozila u pokretu dok su se nalazili ispred kapele u južnom delu grada.

Zamenik šefa čikaške policije Erik Karter rekao je da je kasnije pronađeno zapaljeno vozilo a da se za osumnjičenima traga. Za sada je privedena jedna osoba.

Do pucnjave je došlo u trenutku kada Ministarstvo za unutrašnju bezbednost planira da rasporedi desetine saveznih agenata u Čikago kako bi pomogli gradu da se izbori sa rastućim kriminalom.

BREAKING NOW: Up to 16 people shot near 79th and Carpenter. @Chicago_Police on scene. Sources tell me some victims walked into hospitals others taken by ambulances and officers even took some victims to hospitals. @cbschicago pic.twitter.com/MNm1h5GeXI

— Jermont Terry (@JermontTerry) July 22, 2020