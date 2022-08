Puhovski: Jandroković maniipuliše konceptom EU

ZAGREB – Politički analitičar Žarko Puhovski komentarisao je optužnicu Srbije protiv četiri hrvatska pilota za zločin nad srpskim civilima na Petrovačkoj cesti tokom akcije Oluja 1995., i istakao da reakcija hrvatskih vlasti nije baš primerena, neobičnom smatra reakciju predsednika parlamenta Gordana Jandrokovića, što je ocenio kao „manipulaciju konceptom Evropske unije“.

Jandroković je, naime, izjavio da bi nastavljanje optužnica iz Srbije dovelo u sumnju napredak Srbije u evropskim integracijama.

„To je zaista manipulacija konceptom EU-a. Ako je išta važno za EU, barem formalno, to su ljudska prava. Utoliko su hrvatske reakcije pogrešne. Kao neko s iskustvom u bavljenju ljudskim pravima, čini mi se jako važno da se upozorava na zločine na svim stranama. Zločin je zločin, treba ustanoviti ko ga je počinio“, kaže Puhovski.

Hrvatska, prema njegovim rečima, treba da kaže da je „skandalozno to što srpsko ministarstvo pravde nije obavestilo hrvatsko pravosuđe i dalo mogućnost da hrvatsko pravosuđe pogleda dokumentaciju i pokrene postupak.

„Ovo što ja govorim, da bi hrvatsko pravosuđe pokrenulo takav postupak, je čista utopija…., Ovako se to na nivou prepucavanja ukida kao ozbiljan problem, a radi se o ubijanju civila. Onda se cela situacija svodi na klasičnu frazu dovodi li to do kvarenja međusobnih odnosa. Politički odnosi su loši, ali odnosi među društvima su dobri…“, kaže Puhovski za zagrebačku N1 tv.

(Tanjug)

