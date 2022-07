Punkofer: 10 najkritikovanih turističkih destinacija u HR

ZAGREB – Hrvatski portal Punkufer izdvojio je 10 turističkih destinacija na koje strani i domaći turisti imaju najviše zamerki, a među njima su se našli Dubrovnik, Rijeka, Makarska, Split, Opatija, ali i Hvar.

Hrvatska se, piše portal, našla na meti vegetarijanaca, koji kako kažu “ne znaju šta bi jeli u restoranima” osim dosadnog povrća sa žara, a smeta im i način na koji se ugostitelji ophode prema njima kao da nisu dobrodošli.

Među 10 najpoznatih turističkih destinacija našao je se Split za koji turisti kažu da im se sviđa arhitektura grada, ali je kažu u njoj nemoguće uživati zbog ogromnih gužvi (jesu li ikada posetili Barselonu ili Pariz, pitamo se). Žale se i na hirovitu vožnju autobusa bez reda i pravila, kao i neljubazne ugostitelje.

Prema pisanju portala, na listi se našao i Hvar za koji turisti kažu da je lepo ostrvo na kojem ljudi nisu baš najljubažniji, a plaže su pune ježeva i oštrih stena. Za razliku od stranaca, hrvatski turisti žale se pak na visoke cene hrane i pića, kao i apartmana koji ne vrede onoliko koliko se za njih traži. Jedna od kritika išla je i na račun biciklističkih staza, koje na dobrom delu ostrva nisu zadovoljile očekivanja.

Jedan od turista koji je nedavno posetio Dubrovnik smatra da je to bio i gubitak vremena i novca u kojem je, kaže, za sve što vredi potreban brod kojim ćete doći do mirnih uvala i ostrva. Dubrovnik je na meti kritika i zbog velikih gužvi usred sezone, zbog kojih se “putovanje svodi na čekanje u redu”. Još jedan dokaz da je vrlo važno dobro odabrati idealno vreme za putovanje, piše portal.

Opatija je je, pak, nekima bajna, a drugima preskupa s neprivlačnim betonskim plažama – Opatija nije po meri svima. Turisti joj zameraju i premalo zabavnih sadržaja i dobrih klubova, a domaći turisti prebacuju da more ne miriše fino kao na jugu zemlje.

Jedan od razloga zbog kojih Ploče ima veliki minus na turističkoj karti su „sivi blokovi zgrada koji se protežu uz obalu sagrađeni kako bi podstakli masovni turizam”. “Spavaonice bez duše za punjenje bankovnog računa koje se mogu svideti samo onima koji za malo traže smeštaj najbliži plaži”, komentar je zahtevnih posetilaca.

“Industrijski gradovi znaju biti dinamični i puni zanimljivih lokacija, ali Rijeka nije takva”, piše portal i dodaje da turisti ovaj grad smatraju precenjenim.

Iako Makarska ima napretek lepih plaža i divnih vizura, minus su horde turista čije peškire treba preskakati na putu do mora. “Stiskanje između Francuza koji ‘puše jednu za drugom’ i glasnih kupača nije idealan način opuštanja”, komentar je blogerke Andree iz Australije.

Novinarka An Heming je svojevremeno za nemački Špigl onlajn napisala da Zagrebu nedostaje zabava, a da je najboje to što ima autoput do mora. Na forumima turisti često govore kako grad nije ništa posebno jer ima premalo zanimljivih događanja i lokacija, piše Punkofer.

“Umesto peščanog raja dočekalo nas je plitko more koje ne nudi nikakvo osveženje”, jedna je od kritika upućenih Susku, a turiste je razočarao i manjak sadržaja na ostrvu.

“Moja supruga kaže da Vir nema dušu”, žali se domaći turista kojeg je ostrvo poprilično razočarao. Vir izaziva neodobravanje na forumima i zbog premalo hlada, kao i neprivlačne novogradnje.

