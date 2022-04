Pupovac: Izjava Milanovica u Jasenovcu nije dostojna komentar

JASENOVAC – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDŠ) Milorad Pupovac rekao je danas da nije dostojna komentara izjava hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da bi mu problem bio da s njim učestvuje na komemoraciji u Jasenovcu, jer je Pupovac rekao da je Hrvatska vojska počinla etničko čišćenje u Oluji.

„Bojim se da to nisu reči dostojne pomena na ovom mestu i u ovo vreme i da to nisu reči koje su uopšte dostojne ovog mesta i ovog dana. I to je sve što bih rekao povodom onog što ste vi čuli, a ja nisam“, rekao je Pupovac novinarima nakon komemoracije žrtvama ustaškog logora Jasenovac pod pokroviteljstvom hrvatskog Sabora, prenela je Hina.

Pupovac je tako odgovorio na Milanovićevu izjavu u Jasenovcu koju je dao nakon što je zasebno odao počast žrtvama, rekavši da bi imao problem kada bi na komemoraciji učestvovao s predstavnicima Vlade, ali i s Pupovcem jer je, kako je naveo, u Saboru rekao da je Hrvatska vojska počinila etničko čišcenje u Oluji.

Pupovac je novinarima potvrdio i da su zapoceti razgovori o tome kako rešiti pitanje sankcionisanja korišćenja ustaških simbola, a veruje da će se postići saglasnost, odnosno doci do „rešenja koje će biti prihvatljivo svima – Vladi i predstavnicima organizacija naroda žrtava i antifašista“.

„Dobro je da smo se pomerili u tom pogledu“, ocenio je on i dodao da su u SNV-u otvoreni za rešenja „koja će biti efikasna i početi da menjaju stanje kakvo imamo“.

Naveo je i da je postignut dogovor o izradi Akcionog plana za Jasenovac, druge logore i stratišta koji će, kako je najavio, imati precizne rokove, precizne izvršitelje i precizna sredstva, prenosi Hina.

„I dogovorili smo se da tražimo rešenje oko toga kako sankcionisati simbole i različite oblike glorifikacije ustaškog ili nacističkog pokreta, ili pak revizionizma u odnosu prema žrtvama“, dodao je Pupovac.

Izrazio je uverenje da će rešenje koje će biti postignuto „omogućiti srazmerno brzu vidljivost i rezultate“, odnosno da će do promena doći i pre komemoracije iduće godine.

Premijer Andrej Plenković ranije danas je u Jasenovcu rekao da se u razgovoru s pripadnicima nacionalnih manjina i antifašista, razmišlja mogu li se eventualno povećati kazne za upotrebu ustaškog pozdrava „Za dom spremni“.

