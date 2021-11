Pupovac: Nestali zajednička tema, odgovornost i BG i ZG

VUKOVAR – Pitanje nestalih je zajednička tema Srbije i Hrvatske, izjavio je danas predsednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac dodajući da je odgovornost i na Zagrebu i na Beogradu.

Pupovac je to rekao nakon odavanja pošte nastradalima u ratu u Vukovaru 1991. godine, a na pitanje novinara da li je Vukovar mesto odakle bi trebalo poslati poruku Beogradu da otvori arhive o nestalima iz Domovinskog rata.

Istakao je da je pitanje nestalih zajednička tema, u kojoj bi svi, kako naglašava, trebalo da ponesu svoj deo odgovornosti.

„I Zagreb i Beograd, svako onoliko koliko nosi saznanje, nosi i odgovornost“, kazao je Pupovac.

Dodao je da u tom smislu ne samo da podržava da dođe što pre do nastavka razgovora između predstavnika Vlada u Beogradu i Zagrebu, nego da dođe do rezultata do kojih je moguće doći posle tih saznanja.

„Pitanje nestalih i odgovornih za stradanje ljudi nije nešto o čemu ćemo prestati brinuti i čemu nećemo posvetiti neophodnu pažnju. To je pitanje koje sprečava da imamo dubok osećaj mira u Hrvatskoj i da postoji miran osećaj među ljudima koji žive sa jedne i druge strane Dunava“, zaključio je Pupovac.

(Tanjug)

