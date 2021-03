Pupovac o Mlanoviću: Samo želim da sve ovo prestane

ZAGREB – Hrvatska javnost se danima već suočava sa verblnim napadima između Zorana Milanovića s jedne i premijera Andreja Plenkovića, HDZ-a i poslanika i lidera SDS S, članiice vladajuće koalicije, Milorada Pupovca s druge strane.

Sukob je počeo predlogom Mlanovića da profesorka Zlata Đurđević bude predsednicaa rhovnog suda Hrvatske, čemu su se usprotivili Plenković, HDZ i Pupovac, zbog, kako kažu, nepoštovanje procedure javnog poziva. Đurđević se, naime, nije prijavila na javni poziv za tu poziciju. Prethodni javni poziv je poništen i raspisan je novi.

Stvari su ipak izašle iz okvira rasprave o samoj kandidatkinji Milanovića, pale su teške reči sa obeju strana bez izgleda da će ova polemika skorije prestati.

Jer, upravo sinoć Milanović je ponovo veoma zamerio Pupovcu zbog toga što je o tome govorio za Radiosarajevo, pa očekuje, kaže, da će sada preći i na druge medije u regionu, a pomenuo je i beogradske.

Predednik je na svom fejsbuku, između ostalog, Pupovca nazvao Plenkovićevim „žetončićem“, kom je, kako kaže, „cena“ pala u Hrvatskoj pa je podiže u stranim medijima.

Prethodno Milanović je optužio Pupovca da je javno objavio njihovu prepisku, ali cenzurisanu, što je Pupovac negirao.

Tvdi da prepiska sa Milanovićem nije cenzurisana, već da je objavio one poruke koje je smatrao relevantnim.

„Možemo pokazati i druge poruke koje je slao, recimo, profesoru Joviću“, rekao je Pupovac gostujući jutos u radio emisiji „U mreži prvog“.

Objasnio je da je predlažiću profesorku Đurđević, Milanović prekršio proceduri i da je, kako je rekao, možda moglo da se sve završi na njegov način, ali da predsednik polazi „od pretpostavke da je svako ko slobodno glasa i glasa protiv njegovog stava lopov.

„Ali ja znam zašto sam to napravio, i da je imao strpljenja da razgovara sa svim akterima u procesu, možda je moglo biti kako je on predložio, ali njemu je bilo do hajke, do kavge, a ne do rešenja“, naveo je Pupovac.

Smatra da se treba vratiti razgovoru.

„Ne želi samo on reformu pravosuđa, svi znamo u kojem je stanju i čije je nasleđe, kojih politika i ljudi“, kazao je Pupovac i ponovio da su njegovi motivi isključivo vezani s poštovanjem procedure.

Smatra da se, kako kaže, „ne može niko ponašati tako da nema nikog između njega i naroda“.

„Znamo gde to vodi. On može predložiti najbolje ljude, ali ne ovako“, rekao je Pupovac.

Rekao je da mu Milanović više ne šalje poruke i samo želi da „sve ovo prestane, ocenjujući da je u pitanju „vulgarnost i trampizam“.

Pritom, dodao je, ne očekuje izvinjenje Milanovića.

„Ne očekujem izvinjenje i ne treba mi. Ja sam predugo u politici da bih tražio izvinjenjeu. Ja samo tražim da ovo prestane, ovo je vulgarnost i trampizam. Vulgarizam se ne može rešiti, može samo razoriti ono malo institucija koje imamo…“, naveo je, između ostalog Pupovac.

Dodao je da poštuje Milanovića i da mu je, kako je kazao, pomogao da postane predsednik, a da nakon toga doživljava ponižavanja i poruke od „najcrnjih fašista u Hrvatskoj koji bi me likvidirali, a koji su sad s njim“.

(Tanjug)

