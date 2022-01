Pupovac o rezultatima popisa u Hrvatskoj: Očekivani

BEOGRAD – Predsednik Srpskog narodnog vijeća i predstavnik Srba u hrvatskom Saboru Milorad Pupovac izjavio je povodom popisa stanovništva u toj zemlji, da je pad broja Srba znatno veći od hrvatskog proseka, ali da je još rano govoriti da li će se to odraziti na manjinska prava srpskog naroda.

Prema poslednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj broj stanovnika smanjio se za skoro 400 hiljada. Smanjen je i broj Srba koji žive u Hrvatskoj, u nekim mestima i za 30 odsto. Iako nisu objavljeni detaljni rezultati popisa, Pupovac je za Radio Beograd 1 kazao da su rezultati popisa očekivani.

„To nije iznenađenje. Ratne godine, ekonomsko zaostajanje, atmosfera koja ne doprinosi perspektivi i mogućnost ljudi da odu u treće zemlje doveli su do rezultata da Hrvatska od 1991. godine do danas izgubi milion stanovnika, a u poslednjih 10 godina gotovo 400 hiljada“, ističe Pupovac.

Prema njegovim rečima, pad broja Srba je znatno veći od hrvatskog proseka, koji je 10 odsto. U srpskim sredinama je to znatno više, navodi Pupovac.

Srbi prema ustavnom zakonu ostvaraju svoja prava na pismo, jezik i druga identitetska pitanja. Zbog poslednjeg popisa očekuje se da u pojedinim sredinama broj Srba bude ispod trećine, a trećina stanovništva je neophodan uslov za ostvarivanje prava iz ustavnog zakona.

Prema rečima Pupovca, još je rano govoriti da li će se to i desiti, jer se očekuju detaljniji rezultati popisa. On, međutim, veruje da u većini sredina neće doći do ukidanja prava Srbima. Objašnjavajući razloge većeg pada broja stanovnika u srpskim sredinama, Pupovac navodi da su Srbi nešto stariji od proseka hrvatskog stanovništva, naročito u povratničkim sredinama.

„To je jedan od razloga promene demografske slike Srba u Hrvatskoj. Pad se desio i zato što su ljudi morali da biraju između prebivališta u Hrvatskoj i prebivališta u Srbiji ili Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Odlazak Srba u treće zemlje sa celim porodicama je još jedan razlog njihovog manjeg broja u Hrvatskoj“, smatra Pupovac.

Za izjavu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da je prisustvo Pupovca na proslavi Dana RS nebitno, jer „on ne predstavlja nikoga osim šačice svojih pajtaša iako je deo vlasti u Hrvatskoj“, Pupovac je je rekao da nije predsednička.

„Izjava nije ni u skladu sa ustavnim odredbama Hrvatske, a ni u skladu sa ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Milanovićeva izjava nije pokazatelj političke kulture Hrvatske u kojoj je pitanje priznavanja nacionalnih manjina i njihovih predstavnika važna pretpostavka demokratske kulture i progresivnog političkog usmerenja“, smatra Pupovac.

Pupovac je zaključio da je za Srbe u Hrvatskoj značajno smanjivanje tenzija i negativnog stava i mržnje koja, kako kaže, još postoji prema Srbima.

Prema njegovim rečima, od presudnog značaja je da odnosi između Beograda i Zagreba budu što je moguće mirniji, ako već ne mogu biti prijateljski ili partnerski.

(Tanjug)

