Pupovac pozvao ZGB i BGD na dijalog i o ratnom zločinu

ZAGREB – Poslanik u hrvatskom saboru i lider SDS S Milorad Pupovac je, povodom optužnice srpskog tužilaštva protiv četvorice visokih oficira Hrvatske vojske za raketiranje izbegličke kolone u akciji Oluja 1995. na Petrovačkoj cesti, istakao da je reč o teškom ratnom zločinu za koji se znalo da je počinjen, da je Hrvatska 2009. odbila zahtev BiH da dostavi imena pilota da bi se poveo postupak, ali i da ovo i sva druga otvorena pitanja treba rešavati razgovorom i dogovorom Zagreba i Beograda.

Pupovac je, gostujući u emisiji Njuzrum zagrebačke N1 tv., rekao da saznanja o ovom zločinu ima od kraja 90-tih godina.

„I Hrvatska i međunarodna zajednica i BiH i haški sud i Republika Srbija, svi su znali za taj slučaj. Sve do sada, osim zahteva BiH prema RH, nije bilo nikakvog postupanja. To je nesumnjivo težak ratni zločin prema civilnom stanovništvu počinjen na teritoriji susedne zemlje i ne može se od te odgovornosti bežati niti to pretvarati u političke polemike“, rekao je Pupovac.

Podsetio je da je na Petrovačkoj cesti, na širem lokalitetu stradalo devet civila, od toga četvero dece, a ranjeno je, kazao je, oko 50 civila.

„Postoje fotografije, postoje ljudi koji su bili tamo, postoje svedoci….“, rekao je.

Smatra da je Hrvatska poslednja koja bi trebalo da se oglušuje na to, jer, kako ističe, „Hrvatska nije u situaciji, osim za domaće potrebe, da se junači u ovoj stvari“.

Podsetio je da je da je premijer Andrej Plenković u vezi sa ovom optužnicom rekao da će je Hrvatska odbiti.

„Stav SDS S-a je poprilično principijelan i jasno, da ratni zločini ne zastarijevaju, da ih treba sankcionisati i da nema razlike između žrtava i počinitelja“, rekao je Pupovac.

Podsetio je i da je Hrvatska pristupanjem EU potpisala aneks koji je sastavni deo ugovora, u kojem se kaže da će poštovati prava manjina, sarađivati sa susedima u regionu i da će suditi za ratne zločine.

„Hrvatska se može kompromitovati na ovom pitanju jer odbija saradnju u stvari u kojoj je Hrvatskoj dopušteno da postane članica EU, data joj je prilika da to reši naknadno, a ona to nije uradila, nije bila voljna da to uradi“, rekao je Pupovac.

Rekao je i da je poput ministra pravosuđa Ivana Malenice mišljenja da Hrvatska treba da razgovara sa Srbijom i drugim susedima o svim otvorenim pitanjima i na taj način da doprinosi da te zemlje što skorije uđu u EU, ne deklarativno, nego stvarno, stvarajući odnose koji će biti evropskog karaktera, a to se, kaže, ne događa.

Prema rečima Pupovca, to što neko ne sudi za ratne zločine, sigurno nije junak, a Srbija je, ističe, u ovom trenutku preuzela predmete suđenja za ratne zločine svojim državljanima koji su učesnici ratnih zločina u Hrvatskoj, u BiH, na Kosovu, i sudi im.

Srbija, kaže, to čini na osnovu dogovora, a takav dogovor je, dodaje, i Hrvatska imala sa Srbijom.

Bitno je, ističe, vratiti se dogovoru i taj predmet sutra može da preuzme Hrvatska.

„Kako će se i na koji način to dogovoriti je stvar razgovora“, jasan je Pupovac, koji je i predsednik Srpskog nacionalnog vijeća.

Svima koji su se do sada oglašavali sa službenih pozicija o ovoj optužnici u Zagrebu i Beogradu, Pupovac je poručio: „Ljudi, uozbiljimo se! Moral nam nalaže da prestanemo da politizujemo, da se pozabavimo ovim pitanjima i da donesemo svojim narodima mir. Jer ovako to nećemo moći“.

Potvrdio je da je optužnica bila tema jučerašnjeg koalicionog sastanka u vladi, a na pitanje o odnosu u vlasti, ako optužnica dođe u Hrvatsku i bude odbačena, Pupovac nije isključio mogućnost da odnosi s Plenkovićem budu dovedeni u pitanje.

Nada se, ipak, da će Hrvatska otvoriti dijalog sa Srbijom.

Žao mu je, kazao je, što taj dijalog nije započeo u Davosu gde su Andrej Plenković i Aleksandar Vučić imali prvu priliku za to.

„Žao mi je što nema nikakvog napora da Hrvatska doprinese evropeizaciji prostora Jugoistočne Evrope i što se, nažalost, u ovoj stvari postavlja kao neka vrsta, ne partnera, nego tutora i ucenjivača i to treba promeniti“, naveo je Pupovac.

Smatra da su ucenjivačke pozicije i vraćanje u Drugi svetski rat danas suicidne politike i za Hrvatsku i za Srbiju i izvor nestabilnosti za Evropu.

Junaštvo je, smatra, sesti za sto, bez obzira da li s hrvatske ili srpske strane. „Gospodo, sedite za sto, ne prodajte nam floskule političke prirode, pozabavite se time kako valja“, poručio je Pupovac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.