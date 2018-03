Putin: Da je Rusija bila kao Jugoslavija…

Predsednik Rusije Vladimir Putin ispričao je da bi u slučaju sprovođenja „jugoslovenskog scenarija“, u koji su mogli da gurnu Rusiju, gubici zemlje bili ozbiljniji nego u Čečenskom ratu.

U filmu novinara Andreja Kondrašova „Putin“, koji je objavljen na društvenim mrežama, ruski lider ispričao je o rešenju čečenskog pitanja.

„To se u značajnoj meri desilo kao rezultat raspoloženja u samoj Čečeniji. Kadirov Stariji je sam došao, niko ga nije vukao. Sam je zatražio razgovor“, rekao je Putin podsećajući na reči Ahmata Kadirova da Čečenija može da se razvija samo kao deo Rusije.

„On je bio veoma iskren čovek. Naravno, mogao sam i da ne poverujem, ali sam poverovao, jer je odavao utisak pouzdanog čoveka, koji drži svoju reč. On je bio pravi muškarac koji je ulivao poverenje. Kao što vidite, nisam pogrešio“, dodao je Putin.

Kadirovljev sin Ramzan, aktuelni lider Čečenije, u filmu je istakao da Putin tada nije postao predsednik „izgubili bismo Rusiju, jer je sve rađeno na tome“.

„Oni koji su uništili Sovjetski savez bili su spremni da rasparčaju Rusiju“, rekao je Ramzan Kadirov.

„Nas bi sigurno gurnuli putem raspada Jugoslavije. A u tom slučaju stradanja i ruskog i drugih naroda Ruske Federacije bila bi neizmerno veća od gubitaka koje smo pretrpeli tokom teških događaja krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih u borbi protiv međunarodnog terorizma na Kavkazu“, istakao je Putin.

U filmu su takođe prikazani i čuveni snimci na kojima Putin, tokom posete Čečeniji, odbija da popije čašu i predlaže da se pomenu poginuli nakon izvršenih zadataka. Putin je rekao da kasnije ipak popio čašu.

„Da. To se desilo prilikom okupljanja veterana… I pomenuli smo one koji se nisu vratili sa bojnog polja“, rekao je on.

(Sputnjik)