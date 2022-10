Putin: Gubici ukrajinske vojske do 10 puta veći od ruskih

MOSKVA – Gubici ukrajinske armije na bojnom polju su ponekad sedam do deset puta veći od ruskih, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin na plenarnom sastanku foruma Valdaj.

Putin je rekao da o tome govori sa žaljenjem, navodeći da su gubici ukrajinske vojske uglavnom sedam do osam puta veći od ruskih, preneo je TAŠ.

Putin je rekao da Ukrajina ne štedi svoju vojsku i postavio pitanje da li oni koji dozvoljavaju takve stvari mogu da se nazovu pravim patriotama svoje zemlje.

Ruski predsednik je napomenuo da se ukrajinske pseudo patriote ne vode čak ni nacionalističkim idejama, već svojim sebičnim ekonomskim interesima, ne štedeći nikoga u borbi sa Rusijom do poslednjeg Ukrajinca.

„U Ukrajini je nacionalizam u čvrstoj vezi sa neonacizmom i to je veliki problem za sadašnji režim u Ukrajini i za one koji ga podržavaju, a Rusija ne može da to ne primeti i da stalno ne ukazuje da je to jedan od uzroka sadašnje krize“, zaključio je Putin.

(Tanjug)

