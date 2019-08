Putin i Makron o UKR, protestima, bezbednosti….

PARIZ – U letnjoj rezidenciji francuskog predsednika, u tvrđavi Breganson na Azurnoj obali, počeli su pregovori, iza zatvorenih vrata, između predsednika Rusije i Francuske, Vladimira Putina i Emanuela Makrona.

Savetnik ruskog predsednika za spoljne poslove Jurij Ušakov ranije je saopštio da su u ruskoj delegaciji i on, šef diplomatije Sergej Lavrov i portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Uoči pregovora, predsednici Rusije i Francuske obratili su se predstavnicima medijima i ukazali na pitanja o kojima će razgovarati, poput situacije u Siriji i Libiji, rešenju ukrajinske krize i nuklearnom programu Irana, prenosi Tas s.

Makron je rekao da Pariz i Moskva moraju da sarađuju kako bi, uprkos neslaganjima, približili stavove Rusije i Evrope.

On je dodao da Rusija igra izuzetno važnu ulogu u rešavanju svetskih kriza.

„Sve velike krize na svetu biće u fokusu našeg razgovora sa ruskim predsednikom. To je i zato što se Francuska priprema za samit grupe G7, kojim predsedava, ali i zato što Rusija igra ključnu ulogu u rešavanju kriza“, rekao je Makron.

On je ocenio da je rešavanje situacije u istočnoj Ukrajini ključ za obnovu formata G8.

Francuski predsednik naglasio je da je njegova zemlja spremna da sarađuje sa Rusijom u stvaranju nove arhitekture bezbednosti između EU i Rusije.

Putin je pozvao Evropu da traga za zajedničkim ciljevima, koji danas, kako je naveo, deluju nedostižno, ali sutra mogu postati neizbežni.

On je rekao da je uveren da ne postoji alternativa za Normandijski format u pogledu rešavanja situacije na istoku Ukrajine i obećao da će ga Moskva podržati.

Putin je dodao da bi svaki sastanak, uključujući one u okviru Normandijskog formata, trebalo da dovede do konkretnih rezultata.

Putin je rekao da je „oprezno optimističan“ kada je u pitanju situacija u Ukrajini i najavio da će na agendi njegovog razgovora sa Makronom biti situacija u Donbasu.

„Obavestiću predsednika o mojim najnovijim kontaktima sa novim ukrajinskim predsednikom“, rekao je Putin.

On je naglasio da Rusija nije odbila da deluje u formatu G8 i da je spremna da dočeka partnere u bilo kom trenutku.

„Što se tiče G8, koji ste pomenuli – on ne postoji. Kako mogu da se vratim u organizaciju koja ne postoji. To je danas G7. Što se tiče mogućnosti formata osam država, nikada nismo to odbili. Bio je red na Rusiju da održi G8 u dogledno vreme, ali naši partneri nisu došli. Mi smo spremni da primimo naše partnere u bilo kom trenutku, sada već u okviru G7“, rekao je Putin.

Osvrnuo se i na demonstracije u Moskvi, navodeći da odgovorni za sukobe sa policijom tokom tih protesta moraju da budu izvedeni pred lice pravde.

„Ljudi imaju pravo na mirne proteste u skladu sa zakonom i vlasti moraju da garantuju poštovanje tih prava, ali niko, ni vlasti ni neke grupe ljudi, nemaju pravo da krše postojeći zakon i dovode situaciju do tačke apsurda ili sukoba sa vlastima“, poručio je Putin dodajući da to predstavlja kršenje zakona.

On je protestne skupove u Moskvi povezao sa izbornim ciklusom i najavio da će izbori za zvaničnike regionalnih vlada, uključujući Moskvu, biti održani u septembru ove godine.

Rojters dodaje da je Putin preneo Makronu da ne želi da u Rusiji dođe do protesta „žutih prsluka“, poput onih u Francuskoj.

On je to rekao nakon što ga je francuski predsednik pozvao da se pridržava demokratskih principa, nakon višenedeljnih protesta u Moskvi.

„Pozvali smo ovog leta na slobodu protesta, slobodu govora, slobodu mišljenja i slobodu kandidovanja na izborima, koje bi trebalo da se u potpunosti poštuju u Rusiji kao i u bilo kojoj članici Saveta Evrope“, rekao je Makron.

Iako je prvobitno ignorisao taj komentar, Putin je odgovorio nakon pitanja koje je usledilo, u vezi sa protestima u Moskvi, navodeći da se stvari rešavaju u skladu sa zakonom, ali da ne želi da se situacija razvija kao u Francuskoj.

On je istakao da je 11 osoba poginulo, a 2.500 povređeno tokom protesta u Francuskoj i poručio da ne želi takve događaje u Moskvi.

