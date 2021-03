Putin izazvao Bajdena na „dvoboj“

Ruski predsednik Vladimir Putin predložio je američkom predsedniku Džozefu Bajdenu da nastave diskusiju, ali pod uslovom da ona bude javno, onlajn, „što će biti zanimljivo narodima Rusije i SAD“.

„Evo šta mi je sad palo na um. Prošli put je predsednik Bajden inicirao telefonski razgovor. Hoću da predložim predsedniku Bajdenu da nastavimo našu diskusiju, ali pod uslovom da to uradimo praktično javno, što se kaže – onlajn. Bez ikakvih odlaganja, već iskreno u otvorenoj, direktnoj diskusiji. Čini mi se da bi to bilo zanimljivo i narodima Rusije i SAD, ali i mnogim drugim zemljama“, rekao je ruski lider za televiziju „Rusija 24“.

On je predložio da se diskusija održi sutra ili u ponedeljak.

„Ne bih to odlagao na neodređeno, za vikend želim da odem u tajgu da se malo odmorim, tako da bi bilo moguće (održati razgovor) sutra ili, recimo, u ponedeljak. Mi smo spremni u bilo koje vreme koje odgovara američkoj strani, a sad ću dati odgovarajuće uputstvo Ministarstvu spoljnih poslova“, precizirao je ruski lider.

Rusija i SAD dele odgovornost za stratešku stabilnost, o tome bi se moglo razgovarati sa predsednikom Bajdenom, istakao je Putin.

„Na nama, kao najvećim nuklearnim silama, leži posebna odgovornost za stratešku bezbednost na planeti. Mogli bismo razgovarati sa Bajdenom i o bilateralnim odnosima, i o strateškoj stabilnosti, i o rešavanju regionalnih sukoba, i o drugim problemima sa kojima se čovečanstvo danas suočava“, rekao je Putin.

On je istakao da bi tema razgovora mogla biti i borba protiv pandemije virusa korona.

„Poznato je da situacije u SAD nije laka, oni su daleko od rešavanja tih pitanja. Mi sigurnije idemo napred, imamo o čemu da razgovaramo, šta da saopštimo“, smatra ruski lider.

Putin je podsetio na svoj stav u vezi izjave predsednika Bajdena na njegov račun.

„Kada nekoga analiziramo, ili mislimo da analiziramo, stičemo utisak da na objekat našeg proučavanja gledamo kroz lupu ili bar providno staklo. U stvari, po pravilu, gledamo se u ogledamo“, ponovio je ruski predsednik.

On je istakao da on i američki kolega Džozef Bajden treba da nastave da održavaju odnose.

„Da ne bismo upućivali jetke opaske tako, preko drugih, mi možemo, moramo nastaviti da komuniciramo“, konstatovao je Putin.

Američki predsednik Džozef Bajden je u sredu u intervjuu za „Ej-Bi-Si“ izjavio da će rusko rukovodstvo morati da „plati cenu“ u vezi sa pokušajima mešanja u američke izbore, koje se pripisuje Moskvi. Osim toga, šef Bele kuće potvrdno je odgovorio na pitanje da li Putina smatra „ubicom“.

(Sputnjik)

